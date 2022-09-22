Motorista que causou morte de casal em acidente em Rio Bananal está foragido

Inevaldo de Medeiros Araujo e Valdirene de Fatima Belsof CampI, morreram em um acidente, na noite deste domingo (3) Crédito: Acervo pessoal

O pedido de prisão foi feito por meio da Promotoria de Justiça de Rio Bananal no dia 15 deste mês, e divulgado na tarde desta quinta-feira (22) pelo MPES. De acordo com o documento, o motorista, além de ter consumido bebida alcoólica, também não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e por isso assumiu o risco de causar o acidente.

“As vítimas foram surpreendidas pelo veículo na mão de direção delas e não tiveram qualquer possibilidade de reação”, afirma a denúncia.

O órgão pede que quem tiver informações a respeito do denunciado entre em contato com o disque-denúncia (181) da Polícia Civil ou pelo 127, da Ouvidoria do MPES.

RELEMBRE O CASO

Inevaldo e Valdirene estavam juntos havia cerca de quatro anos. Inevaldo trabalhava como guarda-vidas durante os finais de semana na Lagoa Jesuína, localizada em Rio Bananal . Na noite de 4 de abril deste ano, ele voltava do trabalho de moto com a companheira, quando bateu de frente contra um carro que vinha na contramão.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para prestar socorro, mas a equipe constatou que as vítimas morreram com o impacto da batida. Inevaldo deixa uma filha, e Valdirene, duas meninas, de relacionamentos anteriores.