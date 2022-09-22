Motorista que causou morte de casal em acidente em Rio Bananal está foragido

Está foragido o motorista identificado como Gilsie Brito de Souza, que causou o acidente que matou o casal Inevaldo de Medeiros Araújo e Valdirene de Fátima Belsof CampI, em abril deste ano na ES 245, próximo ao Córrego Varjão, zona rural de Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), pediu a prisão do condutor pelo crime de homicídio com dolo eventual. Segundo a denúncia, no momento do acidente, ele estava embriagado e dirigia em zigue-zague pela rodovia.
O pedido de prisão foi feito por meio da Promotoria de Justiça de Rio Bananal no dia 15 deste mês, e divulgado na tarde desta quinta-feira (22) pelo MPES. De acordo com o documento, o motorista, além de ter consumido bebida alcoólica, também não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e por isso assumiu o risco de causar o acidente.
“As vítimas foram surpreendidas pelo veículo na mão de direção delas e não tiveram qualquer possibilidade de reação”, afirma a denúncia.
O órgão pede que quem tiver informações a respeito do denunciado entre em contato com o disque-denúncia (181) da Polícia Civil ou pelo 127, da Ouvidoria do MPES.
RELEMBRE O CASO
Inevaldo e Valdirene estavam juntos havia cerca de quatro anos. Inevaldo trabalhava como guarda-vidas durante os finais de semana na Lagoa Jesuína, localizada em Rio Bananal. Na noite de 4 de abril deste ano, ele voltava do trabalho de moto com a companheira, quando bateu de frente contra um carro que vinha na contramão.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para prestar socorro, mas a equipe constatou que as vítimas morreram com o impacto da batida. Inevaldo deixa uma filha, e Valdirene, duas meninas, de relacionamentos anteriores.
Uma testemunha relatou para a Polícia Militar que o veículo envolvido no acidente seguia na via fazendo movimentos em zigue-zague. O carro foi abandonado e o motorista fugiu após o acidente.