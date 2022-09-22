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Violência

Cinco amigos são baleados em carro e um é encontrado morto em matagal na Serra

Carro ficou com mais de 10 marcas de tiros. Crime aconteceu no bairro Novo Porto Dourado. Segundo a polícia, Robson Lima de 23 anos que morreu na ação, saiu da prisão há pouco tempo

Publicado em 

22 set 2022 às 13:29

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 13:29

Robson Lima conhecido como o 'Bebê,' de 23 anos, tentou fugir e foi encontrado morto em um matagal
Robson Lima conhecido como o 'Bebê,' de 23 anos, tentou fugir e foi encontrado morto em um matagal Crédito: Oliveira Alves
Cinco amigos foram baleados dentro de um carro por volta de 22h desta quarta-feira (21), no bairro Novo Porto Dourado, na Serra.
Uma das vítimas, Robson Lima, conhecido como o 'Bebê,' de 23 anos, tentou fugir e foi encontrado morto em um matagal.
A polícia acredita que o grupo sofreu uma emboscada. De acordo com testemunhas, as vítimas, que são de Serra Dourada, foram abordadas e perseguidas pelos atiradores, que estavam em um veículo branco.
Durante a fuga, os amigos entraram em uma rua sem saída e bateram em um muro. A partir disso, o carro foi alvo de vários disparos.
Só no carro a equipe de reportagem da TV Gazeta contou mais de 10 marcas de tiro. Além do veículo, muros de três casas foram a atingidos pelos disparos. Para a polícia, o crime tem ligação com o tráfico de drogas.
Segundo a polícia, Robson Lima saiu da prisão há pouco tempo. Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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