Cinco amigos são baleados em carro e um é encontrado morto em matagal na Serra

Robson Lima conhecido como o 'Bebê,' de 23 anos, tentou fugir e foi encontrado morto em um matagal Crédito: Oliveira Alves

Cinco amigos foram baleados dentro de um carro por volta de 22h desta quarta-feira (21), no bairro Novo Porto Dourado, na Serra.

Uma das vítimas, Robson Lima, conhecido como o 'Bebê,' de 23 anos, tentou fugir e foi encontrado morto em um matagal.

A polícia acredita que o grupo sofreu uma emboscada. De acordo com testemunhas, as vítimas, que são de Serra Dourada, foram abordadas e perseguidas pelos atiradores, que estavam em um veículo branco.

Durante a fuga, os amigos entraram em uma rua sem saída e bateram em um muro. A partir disso, o carro foi alvo de vários disparos.

Só no carro a equipe de reportagem da TV Gazeta contou mais de 10 marcas de tiro. Além do veículo, muros de três casas foram a atingidos pelos disparos. Para a polícia, o crime tem ligação com o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, Robson Lima saiu da prisão há pouco tempo. Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.