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Automobilismo

Confira os resultados da Copa Verão de Kart

Competição aconteceu neste fim de semana, e contou com pontos para o Nacional de Kart Rental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2026 às 15:31

Publicado em 31 de Março de 2026 às 15:31

ES passa a integrar competições nacionais que passaram a valer pontos nacionalmente
Fãs de Kart Eventos Esportivos Crédito: Fãs de Kart Eventos Esportivos
A Copa Verão de Kart 2026, realizada no último fim de semana no Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, reuniu pilotos de alto nível técnico e fortes emoções na pista. Além do caráter regional, a Copa Verão teve importância nacional, pois foi válida para o NKR – Nacional de Kart Rental, campeonato que reúne atletas de diversos estados brasileiros ao longo da temporada. 
A competição foi marcada por disputas equilibradas, com diferenças mínimas de pontuação e até empates, definidos nos critérios de desempate pelas posições de chegada nas corridas classificatórias. Confira todos os resultados:

Categoria Estreantes (95 kg)

  • 1º - Vitor Santos – 142 pontos
  • 2º - Pedro Herédia – 126 pontos
  • 3º - Jonathan Mariano – 121 pontos

Categoria Iniciantes (95 kg)

  • 1º - Pedro Herédia – 128 pontos
  • 2º - João Armani – 122 pontos
  • 3º - Tostes – 107 pontos

Categoria Leve (até 80 kg)

  • 1º - Daniel Salume – 103 pontos
  • 2º - Rafael Carvalho – 102 pontos
  • 3º - Fabrício Medeiros – 102 pontos

Categoria Médio (95 kg)

  • 1º - André Heiderich – 119 pontos
  • 2º - Leonardo Martins – 119 pontos
  • 3º - Leon Firme – 99 pontos

Categoria Pesado (110 kg)

  • 1º - Christopher – 126 pontos
  • 2º - Gustavo Coffler – 125 pontos
  • 3º - Leonardo Martins – 111 pontos

Categoria Sênior (40+)

  • 1º - Fabrício Medeiros – 133 pontos
  • 2º - André Heiderich – 130 pontos
  • 3º - Gustavo Coffler – 103 pontos

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