Confira os resultados da Copa Verão de Kart

A Copa Verão de Kart 2026, realizada no último fim de semana no Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, reuniu pilotos de alto nível técnico e fortes emoções na pista. Além do caráter regional, a Copa Verão teve importância nacional, pois foi válida para o NKR – Nacional de Kart Rental, campeonato que reúne atletas de diversos estados brasileiros ao longo da temporada.