Confira os resultados da Copa Verão de Kart

A Copa Verão de Kart 2026, realizada no último fim de semana no Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, reuniu pilotos de alto nível técnico e fortes emoções na pista. Além do caráter regional, a Copa Verão teve importância nacional, pois foi válida para o NKR – Nacional de Kart Rental, campeonato que reúne atletas de diversos estados brasileiros ao longo da temporada.
A competição foi marcada por disputas equilibradas, com diferenças mínimas de pontuação e até empates, definidos nos critérios de desempate pelas posições de chegada nas corridas classificatórias. Confira todos os resultados:
Categoria Estreantes (95 kg)
- 1º - Vitor Santos – 142 pontos
- 2º - Pedro Herédia – 126 pontos
- 3º - Jonathan Mariano – 121 pontos
Categoria Iniciantes (95 kg)
- 1º - Pedro Herédia – 128 pontos
- 2º - João Armani – 122 pontos
- 3º - Tostes – 107 pontos
Categoria Leve (até 80 kg)
- 1º - Daniel Salume – 103 pontos
- 2º - Rafael Carvalho – 102 pontos
- 3º - Fabrício Medeiros – 102 pontos
Categoria Médio (95 kg)
- 1º - André Heiderich – 119 pontos
- 2º - Leonardo Martins – 119 pontos
- 3º - Leon Firme – 99 pontos
Categoria Pesado (110 kg)
- 1º - Christopher – 126 pontos
- 2º - Gustavo Coffler – 125 pontos
- 3º - Leonardo Martins – 111 pontos
Categoria Sênior (40+)
- 1º - Fabrício Medeiros – 133 pontos
- 2º - André Heiderich – 130 pontos
- 3º - Gustavo Coffler – 103 pontos