Superação

Seis meses após cirurgia, piloto capixaba de 61 anos volta às pistas

Renato Pereira é um dos destaques da Copa Verão de Kart, que acontece neste fim de semana, em Vitória

Publicado em 27 de março de 2026 às 12:46

Renato Pereira, piloto capixaba de kart Crédito: Heitor Croce

Vitória será palco de um dos eventos mais importantes do kart rental capixaba. Neste sábado (28) e domingo (29), o Kartódromo de Jardim Camburi recebe a Copa Verão de Kart 2026, que contará com númeras histórias de superação, como a do piloto capixaba Renato Pereira, de 61 anos. Além de ser o Presidente da Associação, Renato retorna às pistas apenas seis meses após passar por uma cirurgia para implantação de uma segunda prótese femoral no quadril.

Renato, que já utilizava uma prótese há cerca de 10 anos, hoje compete com duas próteses femorais e volta ao kart demonstrando que a paixão pelo esporte vai além das limitações físicas. Desde a criação da Associação Fãs de Kart do Espírito Santo, há 13 anos, o piloto atua na organização de competições, formação de novos pilotos e fortalecimento do esporte capixaba.

Seu trabalho também ajudou a projetar pilotos locais em nível nacional. Prova disso foi a recente participação em uma etapa do campeonato brasileiro de kart rental, em Guaratinguetá (SP), onde representantes capixabas conquistaram quatro troféus, consolidando o crescimento do Espírito Santo no cenário nacional.

Renato Pereira, piloto capixaba de kart Crédito: Heitor Croce

Copa Verão de Kart

A competição promete reunir pilotos de diferentes níveis de experiência e destacar o crescimento de uma nova geração no kart rental capixaba. Esta será a primeira prova da temporada a valer pontuação para o NKR, ranking que reúne resultados de competições realizadas em diversos estados e classifica os melhores pilotos do país ao longo do ano.

O torneio contará com diversas categorias, desde Estreantes e Iniciantes - voltadas para pilotos que estão dando seus primeiros passos nas competições de kart, oferecendo um ambiente equilibrado para desenvolvimento e aprendizado nas pistas - até as categorias Leve, Médio, Pesado e Sênior, que são destinadas a pilotos mais experientes do kart rental e seguem critérios de peso para equilibrar as disputas.

Renato Pereira, piloto capixaba de kart Crédito: Heitor Croce

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