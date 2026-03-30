Superação

Capixaba é campeão da Ultramaratona 12h de Macaé

André Cribari subiu ao lugar mai alto do pódio na prova que começou no sábado e terminou no domingo

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:36

Capixaba André Cribari é Campeão de Ultramaratona 12h Crédito: Arquivo pessoal

O atleta Capixaba, André Cribari, continua levando o nome do Espírito Santo para a elite da ultramaratona nacional, dessa vez se sagrou campeão da Ultramaratona 12h de Macaé com a marca de 126kms percorridos.

A prova começou 20h do sábado e terminou 8h de domingo, reunindo atletas de várias partes do Brasil. André assumiu a liderança com 8h de prova e sustentou até as 12h, conquistando o título geral.

“Foi uma prova bem disputada, com atletas fortes e experientes, mas a estratégia utilizada de controlar o ritmo do início ao fim e a paciência para deixar as coisas acontecerem no momento certo, foram fundamentais para alcançar esse resultado, mesmo com o limite físico e mental sendo testados.”

Capixaba André Cribari é Campeão de Ultramaratona 12h Crédito: Arquivo pessoal

Essa é mais uma conquista do André, que é o recordista capixaba em ultramaratona de 24h com 211km e foi 5º lugar em janeiro dos 240km da BR 135, a maior ultramaratona do Brasil.

Agora André inicia um novo ciclo, desta vez com um desafio ainda maior, de representar o Brasil na Spartathlon, a ultramaratona mais tradicional do mundo com 246km que será realizada em Setembro na Grécia, onde haverá dois representantes capixabas, além de André, o seu treinador e também ultramaratonista Carlos Gusmão.

Capixaba André Cribari é Campeão de Ultramaratona 12h Crédito: Arquivo pessoal

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