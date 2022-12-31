Mulher é baleada na perna após discussão em Guarapari

Confusão termina em tiro no bairro Santa Mônica Crédito: Reprodução de vídeo

Uma mulher de 40 anos levou um tiro na perna após uma discussão ocorrida na noite desta sexta-feira (30) no bairro Santa Mônica, em Guarapari. O caso ocorreu por volta das 20h e a mulher foi levada para o posto de saúde da região.

A confusão teria começado, segundo testemunhas, depois que um homem parou o carro para urinar na rua. A vítima teria reclamado com o homem do fato e por isso ele teria sacado a arma e efetuado o disparo na direção da perna dela. A circunstância, entretanto, não foi confirmada pela Polícia Militar, que informou que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.

Outra mulher presa na confusão

Embora o autor do tiro não tenha sido identificado nem preso, uma mulher de 42 anos acabou sendo levada para a delegacia na confusão por interferir na ação dos policiais militares. Segundo a PM, a mulher foi detida por desacato, após ofender os militares, e foi encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari, onde assinou um Termo Circunstanciado (TCO) e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Já a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido.

Sobre a mulher, de 42 anos, envolvida na confusão, informa que ela foi conduzida à Delegacia Regional de Guarapari, assinou um termo circunstanciado (TC) por desobediência e resistência à ação policial, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Morte no bairro