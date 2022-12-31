Mulher é baleada na perna após discussão em Guarapari

Uma mulher de 40 anos levou um tiro na perna após uma discussão ocorrida na noite desta sexta-feira (30) no bairro Santa Mônica, em Guarapari. O caso ocorreu por volta das 20h e a mulher foi levada para o posto de saúde da região.
A confusão teria começado, segundo testemunhas, depois que um homem parou o carro para urinar na rua. A vítima teria reclamado com o homem do fato e por isso ele teria sacado a arma e efetuado o disparo na direção da perna dela. A circunstância, entretanto, não foi confirmada pela Polícia Militar, que informou que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.
Outra mulher presa na confusão
Embora o autor do tiro não tenha sido identificado nem preso, uma mulher de 42 anos acabou sendo levada para a delegacia na confusão por interferir na ação dos policiais militares. Segundo a PM, a mulher foi detida por desacato, após ofender os militares, e foi encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari, onde assinou um Termo Circunstanciado (TCO) e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Já a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Sobre a mulher, de 42 anos, envolvida na confusão, informa que ela foi conduzida à Delegacia Regional de Guarapari, assinou um termo circunstanciado (TC) por desobediência e resistência à ação policial, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
Morte no bairro
No mesmo dia, de madrugada, uma mulher em situação de rua foi morta com golpes de facão no mesmo bairro, em Guarapari. A vítima foi reconhecida pela irmã como Carla Medina de Oliveira.
O corpo de Carla foi encontrado quase na beira da Praia de Santa Mônica, com os golpes na cabeça. Ela foi encontrada morta em um colchão, perto de uma castanheira da praia, segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta.