O dia em que dinheiro "caiu do céu", ou melhor, de prédio em Guarapari

Um grupo de turistas causou uma grande confusão na orla da Praia Do Morro, em Guarapari- Espírito Santo, ao jogar notas de dinheiro da varanda de um prédio. Pena que só vou para Guarapari amanhã!? pic.twitter.com/aGJ0rzAbQk

Ainda conforme divulgado pelo UOL nesta sexta-feira (30), o porteiro do prédio teria alertado o grupo sobre o perigo gerado, mas acabou ignorado. A “chuva de dinheiro” teria terminado após cerca de 25 minutos. Procurados, os turistas não quiseram comentar o assunto à equipe de reportagem.