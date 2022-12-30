O dia em que dinheiro "caiu do céu", ou melhor, de prédio em Guarapari

Dava direitinho para começar este texto com aquele meme que diz “Só acredito vendo”, mas, quando viu, falou “Não acredito”. Pois bem: um grupo que estava em um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, jogou notas de dinheiro pela varanda. O episódio inusitado aconteceu na quinta-feira (29) e gerou um corre-corre na rua.
De acordo com o site UOL, os protagonistas são turistas de Minas Gerais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as pessoas no parapeito do apartamento, e as cédulas caindo. Em outra gravação dá para ver o tumulto que se formou na orla, com as pessoas se abaixando em meio ao trânsito.
Em entrevista ao portal de notícias, a quiosqueira Janice Fernandes Vieira contou que passava pelo local quando viu notas de R$ 20 e R$ 50 sendo jogadas do edifício. “Não entendi nada quando passei e vi um monte de gente gritando. Falaram que tinham até dólares. Até agora não sei se era de verdade”, disse.
Ainda conforme divulgado pelo UOL nesta sexta-feira (30), o porteiro do prédio teria alertado o grupo sobre o perigo gerado, mas acabou ignorado. A “chuva de dinheiro” teria terminado após cerca de 25 minutos. Procurados, os turistas não quiseram comentar o assunto à equipe de reportagem.
Repercutiu nas redes
Com o movimento já grande por causa do verão, Guarapari virou assunto após esse episódio – é claro. Nas redes sociais, algumas pessoas lamentaram não estarem no local para pegarem as notas e houve internauta que brincou com o nome da cidade: “Guaraparis mesmo”. Confira um pouco da repercussão: