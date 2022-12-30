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O dia em que dinheiro "caiu do céu", ou melhor, de prédio em Guarapari

Episódio inusitado aconteceu na quinta-feira (29), na Praia do Morro; atitude causou correria na rua e teria sido protagonizada por viajantes de Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2022 às 18:12

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 18:12

Dava direitinho para começar este texto com aquele meme que diz “Só acredito vendo”, mas, quando viu, falou “Não acredito”. Pois bem: um grupo que estava em um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, jogou notas de dinheiro pela varanda. O episódio inusitado aconteceu na quinta-feira (29) e gerou um corre-corre na rua.
De acordo com o site UOL, os protagonistas são turistas de Minas Gerais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as pessoas no parapeito do apartamento, e as cédulas caindo. Em outra gravação dá para ver o tumulto que se formou na orla, com as pessoas se abaixando em meio ao trânsito.
Em entrevista ao portal de notícias, a quiosqueira Janice Fernandes Vieira contou que passava pelo local quando viu notas de R$ 20 e R$ 50 sendo jogadas do edifício. “Não entendi nada quando passei e vi um monte de gente gritando. Falaram que tinham até dólares. Até agora não sei se era de verdade”, disse.
Ainda conforme divulgado pelo UOL nesta sexta-feira (30), o porteiro do prédio teria alertado o grupo sobre o perigo gerado, mas acabou ignorado. A “chuva de dinheiro” teria terminado após cerca de 25 minutos. Procurados, os turistas não quiseram comentar o assunto à equipe de reportagem.

Repercutiu nas redes

Com o movimento já grande por causa do verão, Guarapari virou assunto após esse episódio – é claro. Nas redes sociais, algumas pessoas lamentaram não estarem no local para pegarem as notas e houve internauta que brincou com o nome da cidade: “Guaraparis mesmo”. Confira um pouco da repercussão:

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