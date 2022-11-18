Passinhos de dança feitos por jovem capixaba bombam na web

Um swing invejável levou o capixaba Paulo Victor Mapa, de 23 anos, também conhecido como PV, a sair do anonimato nos últimos dias. Coreografando um dos grandes hits do funk de 2022, "Tubarão Te Amo", remixada pelo DJ LK da Escócia, ele virou a sensação no mundo dos passinhos após ser flagrado dançando e ter o vídeo divulgado na web.

Com um sorriso bonito, gingado e do alto dos quase 2m de altura – tem 1,90m, Paulo Victor é morador do bairro República, em Vitória. Apesar de formado em Administração pela Universidade Federal do Espírito (Ufes) há mais de um ano, no coração dele, uma paixão sempre se destacou: a dança.

Por causa habilidade e molejo, o jovem conquistou rapidamente mais de 40 mil seguidores no Tik Tok e no Instagram em 10 horas. O vídeo, postado originalmente no perfil de uma amiga na manhã desta sexta-feira (18), já ultrapassou sete milhões de visualizações – isso sem contar os inúmeros compartilhamentos por gente de peso na internet , como o perfil "Otariano".

Repercussão da dança no perfil "Otariano", um dos mais conhecidos do Instagram Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"Estou muito feliz, grato e, assim, assustado também. A repercussão foi e está sendo muito rápida. Nunca imaginei que pudesse acontecer. Várias pessoas verificadas (um selo do Instagram dado normalmente a personalidades brasileiras) começaram a me seguir, comentar nos posts sobre o vídeo", afirmou.

Motivacional virou viral

Os passos divertidos de Paulo Victor foram filmados nesta quinta-feira (18), durante o último dia de trabalho dele em uma empresa de vendas de consórcios, que fica na Enseada do Suá, também na Capital capixaba. Como já é rotina, a equipe se reuniu para um momento "motivacional", cujo intuito é levantar o ânimo dos funcionários antes do expediente.

"Nessa hora de descontração, descobriram que eu costumo fazer vídeos dançando e me colocaram lá na frente para dançar. Por coincidência, nós também somos divididos em grupos, e a minha equipe de vendas se chama 'tubarão'. Colocaram essa música de propósito, e eu já sabia a coreografia. Depois, deu no que deu", afirmou, se referindo ao sucesso do vídeo.

Uma das características do registro que mais chamam atenção, inclusive, é o "dress code" dos funcionários, que não costuma ser associado a movimentos de funk. "Vi um monte de gente perguntando se era final de culto ou escritório de direito, por causa do modo que a gente tava vestido (risos). Mas lá a gente costumava usar terno e coisas mais formais mesmo", esclareceu.

Segundo o jovem, ele quis sair do serviço para poder se dedicar a diferentes planos pessoais, como investir em cursos de marketing e inglês. "Agora, sinceramente, não sei o que vou fazer. Crescer nas redes sociais era meio que um sonho meu. Ontem, eu estava em uma despedida e, de uma hora para outra, novas portas começaram a se abrir", frisou.

Bem-humorado, Paulo bombou na internet com passos de coreografia Crédito: Arquivo Pessoal

Família aprova?

Após o vídeo ser compartilhado até mesmo pela irmã da advogada Deolane Bezerra, uma das integrantes do reality show "A Fazenda", ele conta que a própria família também ficou empolgada com o sucesso. "Minha mãe está pulando de alegria, falando que o filho virou famoso. Ela sempre dizia que eu nasci com 'malemolência' (risos)".

Já a namorada Ana Carolina Bravin, de 21 anos, com quem mantém uma relação há quase dois anos, inicialmente não gostou muito do assédio em cima de PV. "No começo ela ficou nervosa com os comentários das pessoas. Mas a gente conversou e agora já está 'surfando' na onda. Está até me apoiando", ressaltou.

O jovem conta que chegou a bombar com um outro vídeo no início de 2021, que alcançou mais de 280 mil visualizações, só que o reconhecimento não foi tão repentino como nesta vez. "Muita gente me seguiu naquela época, mas eu me escondi. Não soube aproveitar", admitiu.

Paixão pela música

A história de Paulo Victor com a dança, inclusive com os passinhos que são reproduzidos por milhares de pessoas todos os dias, começou lá atrás. Desde a infância ele já tinha uma afinidade com coreografias e com o universo de importantes bailarinos.

"Quando eu era do ensino fundamental, por exemplo, assistia vídeos de pessoas conhecidas no ramo, como o Daniel Saboya (youtuber famoso por vídeos com tutoriais de dança). Meus pais me compravam Just Dance, que é aquele jogo em que a gente também simula alguns passos. Enfim, sempre gostei", relembrou.

Além da dança, o jovem afirma que também gosta de cantar e de tocar instrumentos, entre eles violão – inclusive, já até teve algumas bandas com os amigos durante a adolescência.