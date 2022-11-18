Empresária leva legado da família à frente com investimentos de R$ 80 milhões

Eduarda Buaiz: "Ser diretora da Buaiz significa continuar um legado e uma história de sucesso" Crédito: Syd Lucas

Sentada ao lado de vários executivos, com apenas 16 anos, Eduarda Buaiz participava de reuniões importantes da gigante do ramo alimentício do Estado, a Buaiz Alimentos.

Com a responsabilidade de levar à frente o legado do avô Americo Buaiz e do pai, Americo Buaiz Filho, a atual diretora-geral e vice-presidente, primeira mulher a ocupar estes cargos na empresa, lidera com tranquilidade, segurança e sensibilidade.

“É preciso demonstrar seu lado humano, ter humildade para mostrar que não tem respostas para tudo, ter resiliência e, principalmente, ter a capacidade de promover mudanças”, destaca Eduarda.

Formada em Administração de Empresas pela PUC-RJ, ela iniciou a carreira atuando no marketing do Shopping Vitória e do Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro. Em 2002, ingressou no cargo de gerente administrativa e financeira do Grupo Buaiz e, em 2008, foi promovida à diretora administrativa e financeira do Grupo.

A empresa concluiu no ano passado vários projetos de modernização de estruturas Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

“Depois fiz uma imersão de um mês em um moinho de trigo na Suíça e, no retorno em 2016, assumi o cargo de diretora-geral da Buaiz Alimentos”, lembra.

Mãe de dois filhos, Arthur e Felipe, e casada com Cláudio Rezende, a diretora zela pelo legado da família e busca honrar a tradição por meio da dedicação e do olhar atento à comunidade.

“Ser diretora da Buaiz significa continuar um legado e uma história de sucesso. Significa ter responsabilidade, mas também ter no trabalho um estímulo diário para eu continuar dando o meu melhor, evoluindo como pessoa e líder. Meu desafio é manter a Buaiz Alimentos uma empresa viva, que gera emprego e renda e está na vida dos capixabas, trazendo sabor e alegria”, ressalta.

Ampliação e aumento de receita

A Buaiz Alimentos construiu uma nova fábrica de mistura para bolos e um novo centro de distribuição, além de outros investimentos na empresa Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

Sob o comando de Eduarda Buaiz, a Buaiz registrou mais de R$ 80 milhões em investimentos nos últimos seis anos, o que contemplou a construção de uma nova fábrica de mistura para bolos, um novo centro de distribuição, uma nova recepção de grãos e a expansão da capacidade de moagem de trigo, um novo estacionamento e toda a reforma do prédio matriz.

Como exemplo, no ano passado, o grupo adquiriu um terreno com três mil metros quadrados, localizado próximo ao Centro de Distribuição de São Torquato. Uma estratégia para ampliar a capacidade de armazenamento e de estoque de matéria-prima, além de ser um local para abrigar novos negócios. O espaço tem capacidade para armazenar até 1.500 toneladas de produtos e já está operando.

A empresa também concluiu no ano passado vários projetos de modernização de estruturas, como a reforma dos silos, e de inovação, com a implantação de novas soluções tecnológicas para diferentes áreas. E alcançou, ainda, crescimento na receita em 15%, mesmo em um período de pandemia.

“Nesses últimos seis anos exercendo esse papel central, vários projetos importantes foram emplacados, o que permitiu não só desenvolvimento para a empresa, mas crescimento das nossas equipes e também do Estado.”

Bem-estar como foco

A Buaiz também tem inovado com renovação de embalagens e lançamentos de produtos Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

De olho no bem-estar dos colaboradores, a executiva tem trabalhado para implementar programas inovadores. Desde que assumiu, iniciou uma consultoria robusta em gestão de pessoas junto ao Great Place To Work (GPTW), uma entidade global que desenvolve programas e certificação para companhias que buscam excelência no ambiente de trabalho.

No ano passado, pelo terceiro ano consecutivo, a Buaiz conquistou o selo GTPW, o que a reconhece como uma empresa com excelente ambiente de trabalho.

O selo é uma etapa de um projeto mais amplo que busca avanços em diversos aspectos internos, como clima organizacional, remuneração, benefícios, oportunidade de crescimento, infraestrutura, transparência na gestão e autonomia dos colaboradores.

“Eu acredito em um ambiente de trabalho em que os profissionais sejam reconhecidos, tenham liberdade para falar, sejam ouvidos, sejam estimulados a inovar, recebam investimentos em qualificação. Acredito em um ambiente de trabalho colaborativo, onde se aproveita a competência e as habilidades de cada um para o crescimento e desenvolvimento do todo”, observa Eduarda.

Inovação como pilar

No ano passado, a Buaiz conquistou o selo GTPW, o que a reconhece como uma empresa com excelente ambiente de trabalho Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

A inovação tem sido um pilar no dia a dia da Buaiz Alimentos e um dos motivos que permitem que a empresa de 81 anos mantenha o vigor e a competitividade ao longo dos anos.

“A inovação está presente no nosso dia a dia, em vários projetos. Nossos investimentos em tecnologia são permanentes e buscam inserir, cada vez mais, a empresa dentro da indústria 4.0”, explica Eduarda Buaiz.

Na área industrial, já está sendo utilizada uma solução desenvolvida por uma startup capixaba, a Tractian, que garante o monitoramento de máquinas no moinho, em tempo real, com foco na manutenção preditiva. O dispositivo traz mais confiabilidade ao processo, agilizando a análise de informações e evitando paradas na produção, o que impacta positivamente a produtividade.

Outros projetos em andamento fazem parte da estratégia de investimentos em inovação da Buaiz Alimentos. Uma solução baseada em inteligência artificial está sendo desenvolvida com foco no trabalho de gestão de trade marketing, o que proporcionará mais agilidade e confiabilidade aos processos dos promotores de venda junto aos clientes.

Entre as novidades da Buaiz Alimentos está a a criação de uma assistente virtual inteligente, integrando todos os canais de comunicação do grupo Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

Para o consumidor final, a empresa está em fase de criação de uma assistente virtual inteligente, integrando todos os canais de comunicação (site, Facebook e Instagram), e contribuindo para melhorias no atendimento e na experiência do consumidor.

“Também temos inovado com renovação de embalagens e lançamentos de produtos. Todo ano, desde que assumi, apresentamos novidades ao mercado. Na linha de Misturas Regina, nossos últimos lançamentos são o Mistura para Brownie e Mistura para Cookies, os dois desenvolvidos em parceria com a chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil.”

Em 2023, a empresa lançará uma nova linha de café especial, a Numero Um Sentidos. Com grãos 100% arábica, cultivados nas montanhas capixabas, a nova linha chega para compor o portfólio de café, atendendo a demanda crescente de apreciadores da bebida.

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