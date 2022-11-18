Casagrande terá que cumprir 1 promessa eleitoral a cada 13 dias de mandato

Em seu programa de governo, Casagrande apresentou 103 propostas Crédito: Geraldo Neto

Para cumprir as suas promessas e propostas apresentadas durante a campanha eleitoral, o governador reeleito Renato Casagrande (PSB) terá de cumprir um compromisso a cada 13 dias de mandato a partir de 1º de janeiro de 2023 e nos próximos quatro anos.

Somente em seu programa de governo apresentado à Justiça Eleitoral, Casagrande firmou 103 propostas. Além disso, firmou outras seis promessas em entrevistas, sabatinas e na propaganda eleitoral, somando, no total, 109 compromissos para o seu terceiro mandato no comando do Palácio Anchieta.

Em seu plano de governo, Casagrande listou propostas nas áreas de meio ambiente, saúde, assistência social, educação, cultura, emprego, transporte, segurança e infraestrutura.

Contudo, ao longo da campanha eleitoral ele passou a firmar compromissos que não estavam nessa lista apresentada à Justiça Eleitoral, especialmente a partir do segundo turno das eleições. No total, foram seis propostas extras apresentadas.

A primeira dessas promessas foi a de conceder o Cais das Artes à iniciativa privada . Casagrande falou que vai buscar a nova destinação do espaço cultural, com obras paradas desde 2015 por uma disputa judicial, durante o evento Diálogo com o Setor Produtivo, promovido pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF), no dia 29 de agosto.

Alguns dias depois, o governador reeleito prometeu colocar o Espírito Santo entre os cinco Estados mais seguros do país , em entrevista concedida à TV Gazeta, no dia 14 de setembro. Atualmente, o Estado aparece como o 13º mais violento do país, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022.

Em meio a uma disputa acirrada no segundo turno para governador contra Carlos Manato (PL), Casagrande anunciou o estudo de uma nova rodovia estadual para desafogar a BR-262, que funcionaria como um binário entre Marechal Floriano e Viana . O assunto foi abordado pela primeira vez na sabatina da TV Gazeta, no dia 17 de outubro, mas pela sua relevância e interesse da população foi parar no horário eleitoral e virou propaganda do então candidato à reeleição nas redes sociais.