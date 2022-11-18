Casagrande terá que cumprir 1 promessa eleitoral a cada 13 dias de mandato

Para cumprir as suas promessas e propostas apresentadas durante a campanha eleitoral, o governador reeleito Renato Casagrande (PSB) terá de cumprir um compromisso a cada 13 dias de mandato a partir de 1º de janeiro de 2023 e nos próximos quatro anos.
Somente em seu programa de governo apresentado à Justiça Eleitoral, Casagrande firmou 103 propostas. Além disso, firmou outras seis promessas em entrevistas, sabatinas e na propaganda eleitoral, somando, no total, 109 compromissos para o seu terceiro mandato no comando do Palácio Anchieta.
Em seu plano de governo, Casagrande listou propostas nas áreas de meio ambiente, saúde, assistência social, educação, cultura, emprego, transporte, segurança e infraestrutura.
Contudo, ao longo da campanha eleitoral ele passou a firmar compromissos que não estavam nessa lista apresentada à Justiça Eleitoral, especialmente a partir do segundo turno das eleições. No total, foram seis propostas extras apresentadas.
A primeira dessas promessas foi a de conceder o Cais das Artes à iniciativa privada. Casagrande falou que vai buscar a nova destinação do espaço cultural, com obras paradas desde 2015 por uma disputa judicial, durante o evento Diálogo com o Setor Produtivo, promovido pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF), no dia 29 de agosto.
Alguns dias depois, o governador reeleito prometeu colocar o Espírito Santo entre os cinco Estados mais seguros do país, em entrevista concedida à TV Gazeta, no dia 14 de setembro. Atualmente, o Estado aparece como o 13º mais violento do país, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022.
Em meio a uma disputa acirrada no segundo turno para governador contra Carlos Manato (PL), Casagrande anunciou o estudo de uma nova rodovia estadual para desafogar a BR-262, que funcionaria como um binário entre Marechal Floriano e Viana. O assunto foi abordado pela primeira vez na sabatina da TV Gazeta, no dia 17 de outubro, mas pela sua relevância e interesse da população foi parar no horário eleitoral e virou propaganda do então candidato à reeleição nas redes sociais.
Também no segundo turno, o socialista prometeu fazer concurso todo ano na área de segurança pública, em sabatina realizada por A Gazeta e pela CBN Vitória, no dia 25 de outubro. Ele reafirmou a proposta após garantir a reeleição e ainda esclareceu que também pretende fazer concurso de forma permanente para a área da educação, em entrevista para A Gazeta no dia seguinte ao pleito, já reeleito.
Outro compromisso anunciado por Casagrande nos últimos dias da campanha eleitoral foi a redução do ICMS do gás de cozinha e, por consequência, do valor do produto. Ele explicou melhor a proposta em entrevista à radio CBN Vitória no dia seguinte à vitória que lhe garantiu o terceiro mandato de governador do Espírito Santo.