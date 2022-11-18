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Casagrande terá que cumprir 1 promessa eleitoral a cada 13 dias de mandato

Governador reeleito assumiu 109 compromissos ao longo da campanha eleitoral e no seu programa de governo para os próximos quatro anos
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

18 nov 2022 às 08:00

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 08:00

Eleição 2022 - Segundo turno
Em seu programa de governo, Casagrande apresentou 103 propostas Crédito: Geraldo Neto
Para cumprir as suas promessas e propostas apresentadas durante a campanha eleitoral, o governador reeleito Renato Casagrande (PSB) terá de cumprir um compromisso a cada 13 dias de mandato a partir de 1º de janeiro de 2023 e nos próximos quatro anos.
Somente em seu programa de governo apresentado à Justiça Eleitoral, Casagrande firmou 103 propostas. Além disso, firmou outras seis promessas em entrevistas, sabatinas e na propaganda eleitoral, somando, no total, 109 compromissos para o seu terceiro mandato no comando do Palácio Anchieta.
► Confira aqui os 103 compromissos apresentados no plano de governo de Casagrande
Em seu plano de governo, Casagrande listou propostas nas áreas de meio ambiente, saúde, assistência social, educação, cultura, emprego, transporte, segurança e infraestrutura.
Contudo, ao longo da campanha eleitoral ele passou a firmar compromissos que não estavam nessa lista apresentada à Justiça Eleitoral, especialmente a partir do segundo turno das eleições. No total, foram seis propostas extras apresentadas.
A primeira dessas promessas foi a de conceder o Cais das Artes à iniciativa privada. Casagrande falou que vai buscar a nova destinação do espaço cultural, com obras paradas desde 2015 por uma disputa judicial, durante o evento Diálogo com o Setor Produtivo, promovido pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF), no dia 29 de agosto. 
Alguns dias depois, o governador reeleito prometeu colocar o Espírito Santo entre os cinco Estados mais seguros do país, em entrevista concedida à TV Gazeta, no dia 14 de setembro. Atualmente, o Estado aparece como o 13º mais violento do país, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022.
Em meio a uma disputa acirrada no segundo turno para governador contra Carlos Manato (PL), Casagrande anunciou o estudo de uma nova rodovia estadual para desafogar a BR-262, que funcionaria como um binário entre Marechal Floriano e Viana. O assunto foi abordado pela primeira vez na sabatina da TV Gazeta, no dia 17 de outubro, mas pela sua relevância e interesse da população foi parar no horário eleitoral e virou propaganda do então candidato à reeleição nas redes sociais.
Também no segundo turno, o socialista prometeu fazer concurso todo ano na área de segurança pública, em sabatina realizada por A Gazeta e pela CBN Vitória, no dia 25 de outubro. Ele reafirmou a proposta após garantir a reeleição e ainda esclareceu que também pretende fazer concurso de forma permanente para a área da educação, em entrevista para A Gazeta no dia seguinte ao pleito, já reeleito.
Outro compromisso anunciado por Casagrande nos últimos dias da campanha eleitoral foi a redução do ICMS do gás de cozinha e, por consequência, do valor do produto. Ele explicou melhor a proposta em entrevista à radio CBN Vitória no dia seguinte à vitória que lhe garantiu o terceiro mandato de governador do Espírito Santo.

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