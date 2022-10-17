Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sabatina

Governo do ES estuda nova rodovia para desafogar BR 262, diz Casagrande

Governador e candidato à reeleição falou sobre o investimento em entrevista à TV Gazeta e ao g1, nesta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 15:42

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

17 out 2022 às 15:42
Renato Casagrande (PSB) em sabatina na TV Gazeta, durante segundo turno das Eleições 2022
Renato Casagrande (PSB) em sabatina na TV Gazeta, durante segundo turno das Eleições 2022 Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O governador do Espírito Santo e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) afirmou que estuda criar uma nova rodovia estadual para “desafogar” o trânsito da BR 262, caso não haja investimento do governo federal na via.
A declaração foi feita durante a sabatina com os candidatos ao segundo turno para governo do Estado promovida pela TV Gazeta e pelo g1. Casagrande foi entrevistado durante 25 minutos nesta segunda-feira (17). Na terça-feira, será a vez de seu concorrente, Carlos Manato (PL).
“Estou estudando na BR 262 uma alternativa de uma rodovia estadual que seja um binário de Marechal Floriano até Viana. Uma rodovia estadual, para na hora de um sufoco como esse que a gente está vivendo, se demorar muito o investimento do governo federal, a gente poder ter investimento do Estado nesse binário”, afirmou.
Governo do ES estuda nova rodovia para desafogar BR 262, diz Casagrande
O binário ao qual se refere o governador é o modelo em que as duas vias passam a ser de sentido único. Segundo o estudo, que está sendo tocado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), caso seja feita a nova rodovia estadual, quem for no sentido Minas Gerais vai pela BR 262, e quem estiver descendo para Vitória passará pela rodovia estadual.
“Já tem uma estrada vicinal que a gente quer estudar. Dependendo do desfecho do governo federal nesses próximos meses, o governo do Estado, se houver demora muito grande nesse investimento, essa rodovia estadual vai funcionar como binário”, apontou.

MORTE DE POLICIAIS EM CARIACICA

Outro tema bastante explorado na sabatina foi o da segurança pública, principalmente após a morte de dois policiais militares por bandidos neste domingo (16), durante uma emboscada.
O candidato à reeleição manifestou solidariedade às famílias das vítimas e disse que as forças de segurança do Estado estão preparadas para lidar com casos complexos, citando ainda o assalto a bancos em Santa Leopoldina e a queima de ônibus na última terça-feira (11).
“Temos estrutura com capacidade de reagir. Às vezes não conseguimos impedir um ato, mas nós reagimos. De forma integrada conseguimos resolver os casos mais complexos, e os bandidos não vão se criar aqui. Temos líderes criminosos daqui do Estado que estão em outros Estados. Se estiverem aqui vão ser pegos ou vão pro IML”, afirmou.
Os quatro acusados de envolvimento no assassinato dos policiais foram presos.

"TEMOS QUE FAZER O DEBATE, TIRAR ELE (MANATO) DA MOITA"

O governador também respondeu perguntas sobre a campanha no segundo turno e por ter recebido apoio de aliados que nacionalmente são alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O PT, do ex-presidente Lula, integra a coligação de Casagrande.
“Eu não disputo a eleição contra Bolsonaro, quem disputa é o ex-presidente Lula. Eu disputou a eleição contra o candidato Manato. Ele se esconde atrás de Bolsonaro”, disse.
O candidato afirmou que teve sua gestão atacada pelos demais concorrentes durante a campanha de primeiro turno, mas disse que o momento agora é de comparar projetos.
“Temos que fazer o debate, tirar ele (Manato) da moita. Eu tenho que me apresentar de forma transparente e ele também. Não podemos neste momento ter uma posição que não seja de reflexão. Temos estado hoje organizados financeiramente, não podemos trocar o certo pelo duvidoso, mexer em time que está ganhando.”

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

De 268 candidaturas, apenas cinco mulheres conseguiram se eleger no ES

O que o eleitor espera do novo governador do ES?

Gasto de campanha: custo por voto dos candidatos do ES foi de R$ 0,11 a R$ 1 mil

Casagrande ou Manato? Para quem vai apoio de políticos e lideranças do ES

Lula X Bolsonaro: saiba quais são as cidades mais polarizadas do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PSB Renato Casagrande TV Gazeta Governo do ES Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados