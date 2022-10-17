Renato Casagrande (PSB) em sabatina na TV Gazeta, durante segundo turno das Eleições 2022 Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O governador do Espírito Santo e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) afirmou que estuda criar uma nova rodovia estadual para “desafogar” o trânsito da BR 262, caso não haja investimento do governo federal na via.

“Estou estudando na BR 262 uma alternativa de uma rodovia estadual que seja um binário de Marechal Floriano até Viana. Uma rodovia estadual, para na hora de um sufoco como esse que a gente está vivendo, se demorar muito o investimento do governo federal, a gente poder ter investimento do Estado nesse binário”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES estuda nova rodovia para desafogar BR 262, diz Casagrande

O binário ao qual se refere o governador é o modelo em que as duas vias passam a ser de sentido único. Segundo o estudo, que está sendo tocado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), caso seja feita a nova rodovia estadual, quem for no sentido Minas Gerais vai pela BR 262, e quem estiver descendo para Vitória passará pela rodovia estadual.

“Já tem uma estrada vicinal que a gente quer estudar. Dependendo do desfecho do governo federal nesses próximos meses, o governo do Estado, se houver demora muito grande nesse investimento, essa rodovia estadual vai funcionar como binário”, apontou.

MORTE DE POLICIAIS EM CARIACICA

O candidato à reeleição manifestou solidariedade às famílias das vítimas e disse que as forças de segurança do Estado estão preparadas para lidar com casos complexos, citando ainda o assalto a bancos em Santa Leopoldina e a queima de ônibus na última terça-feira (11).

“Temos estrutura com capacidade de reagir. Às vezes não conseguimos impedir um ato, mas nós reagimos. De forma integrada conseguimos resolver os casos mais complexos, e os bandidos não vão se criar aqui. Temos líderes criminosos daqui do Estado que estão em outros Estados. Se estiverem aqui vão ser pegos ou vão pro IML”, afirmou.

"TEMOS QUE FAZER O DEBATE, TIRAR ELE (MANATO) DA MOITA"

O governador também respondeu perguntas sobre a campanha no segundo turno e por ter recebido apoio de aliados que nacionalmente são alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O PT, do ex-presidente Lula, integra a coligação de Casagrande.

“Eu não disputo a eleição contra Bolsonaro, quem disputa é o ex-presidente Lula. Eu disputou a eleição contra o candidato Manato. Ele se esconde atrás de Bolsonaro”, disse.

O candidato afirmou que teve sua gestão atacada pelos demais concorrentes durante a campanha de primeiro turno, mas disse que o momento agora é de comparar projetos.