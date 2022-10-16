Saiba quem são os presos pela morte dos dois soldados da PM no ES

Eric, Érica, Eduardo e Luana foram presos suspeitos de fazer emboscada para assassinar os soldados Paulo Eduardo Oliveira Celini e Bruno Mayer Crédito: Montagem | A Gazeta

Eduardo Bonfim Meireles e Erica Lopes Ferreira, suspeitos de terem feitos os disparos; e Eric da Silva Ferreira, de 45 anos e Luana de Jesus Luz, de 26, eram o motorista e a carona do carro usado no crime. Polícia Militar Dois soldados da foram mortos a tiros durante uma perseguição, na madrugada deste domingo (16). O grupo suspeito de estar envolvido com o assassinato é composto por dois homens e duas mulheres: o casal, suspeitos de terem feitos os disparos; e, de 45 anos e, de 26, eram o motorista e a carona do carro usado no crime.

Segundo informações das entidades responsáveis pela Segurança Pública do Estado, os quatro detidos pelas mortes dos policiais formavam uma associação criminosa com foco em assaltos de veículos.

A Gazeta, o fato ocorreu em 3 de dezembro, durante banho de sol. Um dos principais suspeitos pelo crime é Eduardo Bonfim Meirelles, de 40 anos. Ele estava foragido desde 2021, na época em que conseguiu escapar do Complexo de Xuri, em Vila Velha, com outros 20 presos . Conforme informações da reportagem de, o fato ocorreu em 3 de dezembro, durante banho de sol.

Em coletiva de imprensa, as polícias Militar Civil informaram que Eduardo tem ficha criminal e todas as suas ocorrências — em sua maioria — envolvem a utilização de armas de fogos. Ele também tem passagens por homicídio qualificado.

Segundo informações da polícia, quem estava junto de Meireles durante a emboscada era a jovem Erica Lopes Ferreira, de 26 anos. Ela, que também é suspeita de ter efetuado os disparos contra os dois soldados, tem registros criminais que antecedem a sua maioridade, envolvendo agressões e assaltos a mão armada, de acordo com as autoridades.

Além disso, momentos antes de o grupo ser flagrado pela polícia, uma das vítimas do grupo durante um assalto um Fiat Argo na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, disse ter visto a jovem em posse de uma arma calibre .12.

O responsável pela condução do veículo utilizado pelo quarteto — um Fox branco — era Eric da Silva Ferreira, de 45 anos, e pai de Erica. Assim como os outros dois integrantes, Eric conta com antecedentes criminais relacionados a assaltos à mão armada.

Junto dele, estava a jovem Luana de Jesus Luz, de 26 anos. De todos os integrantes do grupo, ela é a única que não contém passagens pela polícia. Em dupla com Eric, foi abordada no bairro Castelo Branco, em Cariacica, e encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Após investigações, os outros dois suspeitos foram abordados pela PM em um motel, em Cariacica. Por volta das 10h40, foram encaminhados para o DHPP.

SAIBA QUEM ERAM OS SOLDADOS ASSASSINADOS

Jovens, casados e com pouco tempo na Polícia Militar do Espírito Santo. Os dois soldados assassinados a tiros na madrugada deste domingo (16), eram lotados no 7º Batalhão da corporação, localizado no bairro Tucum, em Cariacica.

Bruno Mayer Ferrani, de 30 anos, tinha mais tempo de corporação. Casado e pai de duas filhas, ele ingressou na corporação no ano de 2015. Companheiro dele na trágica ocorrência, Paulo Eduardo Oliveira Celini era natural de Campinas, São Paulo, e tinha 29 anos. Estava há um ano na Polícia Militar , visto que ingressou na PMES em 2021. Ele era formado em Educação Física pela Ufes (bacharel) e havia se casado há poucos meses.