Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Cariacica

Saiba quem são os presos pela morte dos dois soldados da PM no ES

O grupo apontado pela polícia como responsáveis pelos homicídios é composto por quatro pessoas. Só uma delas não tinha ficha criminal. Os presos eram especializados em assaltos, diz a polícia

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 20:34

Publicado em 

16 out 2022 às 20:34
Eric, Érica, Eduardo e Luana foram presos suspeitos de fazer emboscada para assassinar os soldados Paulo Eduardo Oliveira Celini e Bruno Mayer
Eric, Érica, Eduardo e Luana foram presos suspeitos de fazer emboscada para assassinar os soldados Paulo Eduardo Oliveira Celini e Bruno Mayer Crédito: Montagem | A Gazeta
Dois soldados da Polícia Militar foram mortos a tiros durante uma perseguição, na madrugada deste domingo (16). O grupo suspeito de estar envolvido com o assassinato é composto por dois homens e duas mulheres: o casal Eduardo Bonfim Meireles e Erica Lopes Ferreira, suspeitos de terem feitos os disparos; e Eric da Silva Ferreira, de 45 anos e Luana de Jesus Luz, de 26, eram o motorista e a carona do carro usado no crime.
Segundo informações das entidades responsáveis pela Segurança Pública do Estado, os quatro detidos pelas mortes dos policiais formavam uma associação criminosa com foco em assaltos de veículos.
Um dos principais suspeitos pelo crime é Eduardo Bonfim Meirelles, de 40 anos. Ele estava foragido desde 2021, na época em que conseguiu escapar do Complexo de Xuri, em Vila Velha, com outros 20 presos. Conforme informações da reportagem de A Gazeta, o fato ocorreu em 3 de dezembro, durante banho de sol.

A cobertura | PMs mortos

Em coletiva de imprensa, as polícias Militar e Civil informaram que Eduardo tem ficha criminal e todas as suas ocorrências — em sua maioria — envolvem a utilização de armas de fogos. Ele também tem passagens por homicídio qualificado.
Segundo informações da polícia, quem estava junto de Meireles durante a emboscada era a jovem Erica Lopes Ferreira, de 26 anos. Ela, que também é suspeita de ter efetuado os disparos contra os dois soldados, tem registros criminais que antecedem a sua maioridade, envolvendo agressões e assaltos a mão armada, de acordo com as autoridades.
Além disso, momentos antes de o grupo ser flagrado pela polícia, uma das vítimas do grupo durante um assalto um Fiat Argo na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, disse ter visto a jovem em posse de uma arma calibre .12.
O responsável pela condução do veículo utilizado pelo quarteto — um Fox branco — era Eric da Silva Ferreira, de 45 anos, e pai de Erica. Assim como os outros dois integrantes, Eric conta com antecedentes criminais relacionados a assaltos à mão armada.
Junto dele, estava a jovem Luana de Jesus Luz, de 26 anos. De todos os integrantes do grupo, ela é a única que não contém passagens pela polícia. Em dupla com Eric, foi abordada no bairro Castelo Branco, em Cariacica, e encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), para prestar esclarecimentos sobre o caso.
Após investigações, os outros dois suspeitos foram abordados pela PM em um motel, em Cariacica. Por volta das 10h40, foram encaminhados para o DHPP.

Veja Também

Preso em motel, suspeito de matar PMs em Cariacica era fugitivo do Xuri

SAIBA QUEM ERAM OS SOLDADOS ASSASSINADOS

Jovens, casados e com pouco tempo na Polícia Militar do Espírito Santo. Os dois soldados assassinados a tiros na madrugada deste domingo (16), eram lotados no 7º Batalhão da corporação, localizado no bairro Tucum, em Cariacica.
Bruno Mayer Ferrani, de 30 anos, tinha mais tempo de corporação. Casado e pai de duas filhas, ele ingressou na corporação no ano de 2015. Companheiro dele na trágica ocorrência, Paulo Eduardo Oliveira Celini era natural de Campinas, São Paulo, e tinha 29 anos. Estava há um ano na Polícia Militar, visto que ingressou na PMES em 2021. Ele era formado em Educação Física pela Ufes (bacharel) e havia se casado há poucos meses.
Com informações de Murilo Cuzzuol

LEIA MAIS

Soldados da PM mortos por criminosos serão enterrados em Cariacica

Suspeitos de matar soldados da PM em Cariacica são presos

Quem eram os soldados da PM assassinados a tiros em Cariacica

Vídeo mostra viatura da PM entrando na rua e barulho dos tiros em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cariacica Polícia Civil Sesp Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados