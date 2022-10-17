Preso pela morte dos PMs confessa ter atirado; assista ao vídeo

Os presos, apontados pela polícia pelo envolvimento na morte dos PMs, cometiam um assalto a outro veículo na Rodovia Leste-Oeste, quando foram flagrados pelos policiais militares. Após uma perseguição, Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini foram emboscados e alvos de disparos de armas de fogos, na Rua Manoel Freire, em Santa Bárbara, Cariacica.