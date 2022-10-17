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Morte de soldados

Preso pela morte dos PMs confessa ter atirado; assista ao vídeo

Eduardo Bonfim Meirelles, apontado como um dos principais responsáveis pela morte dos soldados, confessa ter feito disparos com a arma de fogo
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

16 out 2022 às 21:08

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 21:08

Durante a madrugada deste domingo (16), dois policiais militares foram mortos após uma troca de tiros em Santa Bárbara, Cariacica. Após a prisão dos quatro envolvidos, Eduardo Bonfim Meirelles, apontado pelas autoridades como um dos principais responsáveis pela morte dos soldados, confessou o crime. O grupo era composto também por Eric da Silva Ferreira, Luana de Jesus Luz e Erica Lopes Ferreira.
“Infelizmente acertei um dos policiais”, disse Eduardo. Além disso, é possível notar que, em um primeiro momento, Eduardo se autointitula “Marcelo”. Em coletiva de imprensa, autoridades da Polícia Militar informaram que esse é o nome do seu irmão biológico e não é a primeira vez que ele se refere a si mesmo dessa forma.

A cobertura | PMs mortos

COMO OCORREU A MORTE DOS POLICIAIS

Os presos, apontados pela polícia pelo envolvimento na morte dos PMs, cometiam um assalto a outro veículo na Rodovia Leste-Oeste, quando foram flagrados pelos policiais militares. Após uma perseguição, Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini foram emboscados e alvos de disparos de armas de fogos, na Rua Manoel Freire, em Santa Bárbara, Cariacica.
Apesar de serem resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Meridional, em Cariacica, a dupla não resistiu aos ferimentos.
Todos os quatro envolvidos com o crime foram capturados e encaminhados para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã deste domingo (16), por volta das 10h40. Em coletiva, a delegada-geral adjunta da Polícia Civil Denise Maria Carvalho informou que as investigações continuam com a intenção de detalhar o envolvimento de cada um nos homicídios.

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