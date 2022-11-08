Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleição da Mesa Diretora

Deputados se movimentam de olho no comando da Assembleia do ES; veja cotados

Escolha dos membros da nova Mesa Diretora será no mesmo dia da posse dos eleitos, em 1° de fevereiro de 2023, mas deputados eleitos e reeleitos já se articulam nos bastidores
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

08 nov 2022 às 20:00

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 20:00

Sessão da Assembleia Legislativa realizada na segunda-feira (7)
Sessão da Assembleia Legislativa realizada na segunda-feira (7) Crédito: Lucas S. Costa/ Ales
Encerrado o segundo turno das eleições 2022, realizado no último dia 30, uma outra disputa já começa a movimentar os bastidores da política no Estado: a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), prevista para o dia 1º de fevereiro de 2023. Alguns nomes começam a surgir como cotados para o comando do Legislativo estadual, enquanto as articulações visando à construção da base de apoio do novo mandato do governador Renato Casagrande (PSB) também avançam.
A nova Assembleia terá uma composição heterogênea, formada por 14 partidos que vão da esquerda à direita, do Psol ao PL, passando por diversos partidos de centro, centro-direita e centro-esquerda, como PP, Podemos, Republicanos, PDT, PSB e PT. Entre os cotados para concorrer ao comando da Ales estão nomes das mais diversas siglas, sendo que todos os parlamentares e futuros deputados ouvidos são unânimes em afirmar que o objetivo será formar uma chapa de consenso. 
Nomes como os dos deputados reeleitos Marcelos Santos (Podemos), Raquel Lessa (PP) e Capitão Assumção (PL) são citados como interessados na disputa. 
Deputados se movimentam de olho no comando da Assembleia do ES; veja cotados

Raquel Lessa

O nome da deputada, por sua vez, surgiu a partir de uma movimentação do PP, que está na base de apoio de Casagrande, compôs a aliança que o reelegeu e gostaria de ser compensado por tudo que abriu mão ao longo das eleições deste ano.
O partido tentou a vaga de vice, mas quem ficou com ela foi Ricardo Ferraço (PSDB). Também tentou lançar o deputado Da Vitória (PP) para a disputa ao Senado com apoio do governador, mas também desistiu para apoiar a senadora Rose de Freitas (MDB), que não obteve êxito.
Raquel Lessa, deputada estadual pelo Pros
Raquel Lessa, deputada estadual Crédito: Lissa de Paula/Ales
O PP era cotado nos meios políticos para eleger entre três e quatro deputados estaduais, mas ficou com apenas duas vagas, mesmo número de cadeiras que obteve na Câmara dos Deputados.
A defesa do nome de Raquel, que vai iniciar o seu terceiro mandato em fevereiro e já comandou a Prefeitura de São Gabriel da Palha por duas vezes, seria uma forma de a legenda se fortalecer e também traz como componente de articulação a defesa de uma candidatura feminina para o comando da Ales, algo inédito no período recente do Legislativo estadual.

Marcelo Santos

Prestes a iniciar o sexto mandato consecutivo, Marcelo Santos participou ativamente da campanha de Casagrande e integra um dos partidos que saíram fortalecidos das urnas no Estado. Além dele, o Podemos elegeu dois deputados novatos na Casa (Lucas Scaramussa e Allan Ferreira) e dois deputados federais (Gilson Daniel e Dr. Victor Linhalis).
Deputado estadual Marcelo Santos (Podemos)
Deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) Crédito: Ellen Campanharo/Ales
A partir de 2023, o Podemos só vai perder em número de cadeiras na Assembleia para o PL e o Republicanos, com cinco e quatro parlamentares, respectivamente, e vai ter o mesmo número do PSB.
O desejo de Marcelo Santos de comandar a Assembleia não é novidade para quem acompanha as movimentações do deputado veterano. Por isso mesmo, ele não tem se manifestado sobre o assunto. Tenta, nos bastidores, se cacifar para ser o nome de consenso mais adiante, já que a expectativa é de que as conversas se consolidem a partir de meados de janeiro do próximo ano.

Capitão Assumção

Deputado estadual Capitão Assumção
Deputado estadual Capitão Assumção Crédito: Ana Salles/Ales
Também na lista de interessados, Capitão Assumção, por ser de oposição ao governador, viu suas chances de encabeçar uma chapa de consenso se desmancharem com a derrota do candidato a governador pelo seu partido e adversário de Casagrande no segundo turno, Carlos Manato. 

Novatos também cotados

Também mencionado como um possível nome para a disputa, o ex-prefeito de Vitória e ex-deputado João Coser (PT) afirmou, em nota, que seu objetivo é "contribuir para a construção de um movimento amplo para discutir os desafios do desenvolvimento do Estado e debater políticas públicas que possam avançar para além do que já foi feito no governo Casagrande com envolvimento de todo o Poder Legislativo Estadual".
O petista garante que o debate da composição da Mesa Diretora da Assembleia se dará nesse contexto e "em tempo oportuno".
João Coser, candidato a prefeito de Vitória pelo Partido dos Trabalhadores no debate promovido pelo site A Gazeta e pela rádio CBN
João Coser, deputado estadual eleito Crédito: Vitor Jubini
O discurso é bem similar ao de outros dois aliados do governador, o atual líder do governo, Dary Pagung (PSB), que vai iniciar seu quinto mandato no ano que vem, e o novato em mandatos Tyago Hoffmann (PSB), que já participou das articulações da eleição para presidente da Assembleia anteriormente, mas no cargo de chefe da Casa Civil. 
Para o líder do governo "é importante para a Assembleia e para a sociedade uma chapa de consenso" e assegura que a sua atuação vai ser nesse sentido.
Já Hoffmann, que também foi citado como uma possibilidade para o comando do Legislativo estadual, ressalta que seu papel no momento é articular a formação da base de apoio do novo governo Casagrande.
Tyago Hoffmann
Tyago Hoffmann, deputado estadual eleito pelo PSB Crédito: Carlos Alberto Silva
"Meu diálogo com os deputados será nessa linha, para que o governador possa contar com uma Assembleia harmônica com o Poder Executivo", assegura.
Questionado se o fato de ser filiado ao PSB, mesmo partido do governador, poderia atrapalhar qualquer pretensão na disputa, Hoffmann afirma que "quem é candidato agora está fora do tempo".  Ele também destaca que o debate sobre a eleição da Mesa Diretora não tem relação direta com partidos, pois mesmo quem disputou a eleição em legenda que não estava na aliança do governador poderá ter chances.
"Acho que a questão de partido não influencia, mas acho que não é momento de definição de nomes. No momento, não sou candidato a nada. Estou dialogando com os deputados para construir uma base ampla de apoio ao governo", reitera o deputado estadual eleito.

Veja Também

Fake news motivaram 16 representações na Justiça Eleitoral do ES em 2022

O que Casagrande pode esperar da Assembleia Legislativa do ES em 2023

PL é o partido que mais cresceu na nova Assembleia do ES; veja composição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Capitão Assumção Marcelo Santos Raquel Lessa Dary Pagung Governo do ES João Coser Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados