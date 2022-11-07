Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao longo do ano eleitoral de 2022, 194 representações foram protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) apontando alguma irregularidade em propaganda eleitoral, sendo que 182 foram a partir das convenções partidárias, iniciadas no dia 20 de julho. Desse total, 16 envolvem a divulgação de informações falsas, de fatos inverídicos na propaganda eleitoral ou desinformação.

O número de representações classificadas como divulgação de fake news corresponde a 8,2% do total apresentado, sendo nove como divulgação de notícia sabidamente falsa e sete por divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral.

Os dados estão disponíveis nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e incluem as ações de autoria de candidatos, partidos políticos, coligações, federações partidárias e do Ministério Público Eleitoral.

Your browser does not support the audio element. Fake news motivaram 16 representações na Justiça Eleitoral do ES em 2022

Em segundo lugar aparece o impulsionamento de propaganda eleitoral, com 41 representações (21,1%). Muitos desses casos são de uso da internet para divulgar informações negativas a respeito de candidatos pelos seus adversários, uma vez que a legislação eleitoral proíbe publicidade negativa patrocinada pelos candidatos ou partidos. Só é permitido patrocínio na internet para promover ou beneficiar o próprio autor da propaganda ou sua legenda.

A lista das representações recebidas no TRE-ES tem ainda propaganda política na internet e nas redes sociais, nas quais estão incluídos questionamentos de candidatos sobre informações divulgadas em vídeos e plataformas digitais contra eles, seja por pessoas conhecidas ou desconhecidas e até mesmo por entidades.

As outras demandas tratam de temas como: conduta vedada para determinados cargos políticos durante a eleição; pesquisas eleitorais; irregularidades em propaganda partidária; propaganda política usando outdoors, o que é vedado pela legislação, mesmo que seja feita por apoiadores dos candidatos; propaganda eleitoral antecipada; propaganda irregular em banners, bens públicos e uso de carros de som.