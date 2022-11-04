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Eleições 2022

Gastos de campanha: qual foi o custo por voto de Casagrande e Manato

Campanha de Casagrande teve maior volume de recursos do que o ex-deputado federal. Confira as despesas totais dos candidatos deste segundo turno
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 nov 2022 às 18:26

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 18:26

Renato Casagrande e Manato disputam o segundo turno das eleições para governador do Espírito Santo
Renato Casagrande e Manato disputaram o segundo turno das eleições para governador do Espírito Santo Crédito: Arte: Geraldo Neto
Nas eleições finalizadas no último domingo (30), o governador Renato Casagrande (PSB) foi reeleito para comandar o Espírito Santo por mais quatro anos, em uma disputa que, depois de 28 anos, precisou ser decidida no segundo turno.  Casagrande recebeu 53,8% dos votos contra 46,2% do segundo colocado, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL).  
Enquanto a votação recebida pelos adversários foi mais apertada, os gastos de campanha foram bem diferentes entre os dois. De acordo com dados declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a última quinta (03), Casagrande contratou cerca de R$ 6,7 milhões em despesas. Já Manato gastou na campanha R$ 2,3 milhões, menos da metade do valor da campanha gasto pelo governador eleito. 
Após a votação do segundo turno no último domingo (30), Casagrande foi eleito com 1.171.288 votos, enquanto Manato foi escolhido por 1.006.021 eleitores. Assim, ao avaliar o que foi gasto e o número de votos recebidos, Casagrande gastou R$ 5,73 a cada eleitor. E cada voto no candidato do PL teve custo de R$ 2,29. 
Gastos de campanha: qual foi o custo por voto de Casagrande e Manato
A desigualdade nos custos de campanha dos dois candidatos está relacionada à origem do recurso. Renato Casagrande, por exemplo, recebeu R$ 4,1 milhões do seu partido, o PSB, para apoiar a sua reeleição. Outros recursos foram recebidos de pessoas físicas.
Já Manato recebeu R$ 100 mil do PL. Na lista de doadores, em primeiro no ranking está doação do próprio candidato, que doou R$ 310 mil para a própria campanha. Os demais valores foram recebidos por pessoas físicas.

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Até o momento, Casagrande e Manato declararam à Justiça Eleitoral terem contratado mais despesas com campanha do que o total de recursos recebidos.
Casagrande até agora tem R$ 6,4 milhões de despesas contratadas, enquanto os recursos recebidos somam R$ 5,4 milhões. Já Manato tem R$ 891 mil declarados em recursos recebidos, quando gastou pouco mais de duas vezes desse valor, com R$ 2,3 milhões em despesas.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a diferença é normal. Isso porque o candidato pode arrecadar recurso até a data limite da prestação de contas para os gastos que contratou até o dia da eleição.
O prazo para prestação de contas no caso de candidatos que vão para o segundo turno é 20 dias após o pleito, ou seja, dia 19 de novembro.

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