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Segundo turno

Casagrande e Lula: como foi a evolução de votos no ES minuto a minuto

Gráficos com marcha da apuração mostram a hora da virada de Lula na corrida pela Presidência e a manutenção da vantagem do atual governador sobre Manato
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 nov 2022 às 14:25

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 14:25

Às 18h44 do último domingo (30), quando 67,76% das urnas estavam apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou à frente do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das Eleições 2022, no sistema de contagem de votos divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Antes, Bolsonaro tinha ficado por mais de 1 hora e meia na primeira colocação nas parciais atualizadas em tempo real pelo TSE.
A ultrapassagem foi comemorada como gol por petistas em todo o país. Pouco mais de uma hora depois, por volta das 19h55, Lula foi eleito presidente com 98,81% das seções totalizadas.
As inversões na liderança das eleições têm relação com a velocidade com que os Estados enviam os dados para a contagem dos votos, realizada pelo TSE. Segundo o tribunal, a transmissão dos dados não ocorre de forma simultânea por causa do limite de infraestrutura de telecomunicações em locais distantes dos grandes centros.
Na disputa pela Presidência, ao longo de toda a apuração a curva de crescimento de Lula foi constante, já o atual presidente registrou sempre queda. Em nenhum momento, ao longo da contabilização dos votos, esse processo se inverteu.
A principal vantagem de Bolsonaro na apuração ocorreu às 17h10, quando o chefe de Executivo registrou 55,58%, e Lula teve 44,42%. Depois disso, a diferença diminuiu de forma consistente a cada atualização do TSE.

ES não teve oscilações

Já no Espírito Santo, a dianteira do atual governador Renato Casagrande (PSB) se manteve desde os primeiros minutos da apuração até o momento em que foi confirmada a reeleição pelo TSE, às 19h11.
No início da apuração, como há menos votos computados, a diferença entre Casagrande e seu concorrente, Carlos Manato (PL), chegou a ficar em 42 pontos percentuais, com o atual governador chegando a 71% dos votos válidos e Manato a 29%.
Pelos 20 minutos seguintes, a proporção de votos de Casagrande foi caindo gradativamente e a de Manato, subindo. Ambos "estacionaram " por volta das 17h24. Nas horas seguintes, as variações foram apenas de décimos.
A corrida da apuração no Espírito Santo terminou com a reeleição de Casagrande com 53,8% e Manato com 46,2%.
* Com informações de Folhapress

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