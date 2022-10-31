Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Última vez que presidente não compareceu à posse do sucessor foi há 37 anos

Silêncio de Bolsonaro após a derrota abre dúvida se vai haver entrega da faixa presidencial ao sucessor eleito, Lula, no dia 1° de janeiro de 2023

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 18:37

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

31 out 2022 às 18:37
O silêncio de Jair Bolsonaro (PL), após a derrota nas eleições, abriu dúvida se vai haver a solenidade de entrega da faixa presidencial  para o sucessor eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na história do Brasil, o último presidente a se recusar a comparecer à posse do sucessor foi o general João Batista Figueiredo, ao fim da ditadura militar, em 1985.
Ex-presidente João Figueiredo (1979-1985)
João Figueiredo governou o Brasil entre 1979 e 1985 Crédito: Reprodução
Último presidente da ditadura brasileira, Figueiredo governou o país entre 1979 e 1985. Ele seria substituído por Tancredo Neves, escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional, com a missão de dar início à redemocratização do Brasil, após 21 anos de governos militares. Porém, o presidente eleito foi hospitalizado em 14 de março de 1985, na véspera da cerimônia de posse, com um quadro de diverticulite — doença inflamatória no intestino grosso. Ele morreu pouco mais de um mês depois, em 21 de abril.
Com isso, o vice eleito, José Sarney, participou da cerimônia de posse e assumiu o comando do país. Figueiredo, porém, se recusou a participar da solenidade e entregar a faixa presidencial.
Em entrevista à revista IstoÉ, em 1999 — um pouco antes de sua morte —, Figueiredo explicou a razão de não ter ido à solenidade para passar a faixa para Sarney. "Ele sempre foi um fraco, um carreirista. De puxa-saco passou a traidor. Por isso não passei a faixa presidencial para aquela pulha. Não cabia a ele assumir a Presidência", disse.
Figueiredo referiu-se ao fato de Sarney ter apoiado os governos militares, inclusive assumindo a presidência da Arena — partido criado em 1985 para dar sustentação política à ditadura militar. Depois, migrou para o PDS. Mas saiu de lá em 1984 por não concordar com a indicação de Paulo Maluf, feita por João Figueiredo, para concorrer na eleição indireta à presidência. Sarney, então, acabou aceitando ser vice na chapa de Tancredo Neves, indo para o lado da oposição às Forças Armadas.
Após a rivalidade com João Figueiredo, Sarney foi a cerimônia de posse de Fernando Collor, eleito em 1989. A entrega da faixa presidencial foi realizada em 15 de março de 1990. 
Collor, porém, não ficou muito tempo no poder. Após sofrer impeachment e renunciar no fim de 1992, deu lugar a seu vice, Itamar Franco, que assumiu a Presidência sem receber a faixa do antecessor. 
Nas eleições seguintes, as cerimônias de posse transcorreram de forma rotineira. Itamar passou a faixa para Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994. Depois de dois mandatos como presidente, FHC passou o poder para Luiz Inácio Lula da Silva, em solenidade no dia 1º de janeiro de 2003.
Lula recebe a faixa presidencial de Fernando Henrique, em 1º de janeiro de 2003 Crédito: CELSO JUNIOR / Agência Estado
Lula, que também esteve à frente do país por dois mandatos consecutivos, passou a faixa para Dilma Rousseff, em 1º de janeiro de 2011. Reeleita em 2014, a primeira mulher a chegar à Presidência sofreu impeachment em 2016. Assim, o vice, Michel Temer, assumiu o cargo também sem receber a faixa das mãos da antecessora.
Temer compareceu à cerimônia de posse do sucessor, Jair Bolsonaro, eleito em 2018. Agora, 37 anos de Figueiredo ter deixado de entregar, por vontade própria, a faixa a Sarney, a tradição mais uma vez corre o risco de ser interrompida, com a possível ausência de Bolsonaro na posse de Lula, marcada para 1º de janeiro de 2023.
Em declarações recentes aos apoiadores, o atual presidente afirmou que só entregaria a faixa se disputasse o que chamou de “eleições limpas”. Dessa forma, Bolsonaro pode repetir a atitude do ex-presidente norte-americano Donald Trump, de quem sempre foi admirador.
O republicano não compareceu à cerimônia de posse do seu sucessor, o democrata Joe Biden, após uma eleição marcada pelo clima de tensão, que culminou com a invasão do Capitólio — sede do poder legislativo dos Estados Unidos — por apoiadores de Trump, que não havia reconhecido a derrota nas urnas.

LEIA MAIS

Ex-bolsonarista aposta na vitória de Lula e ganha mais de R$ 2 milhões

'Não vamos desistir do Brasil', diz Flávio Bolsonaro, após vitória de Lula

'Estaremos sempre juntos, nos amando', diz Michelle sobre Bolsonaro após suposto unfollow

Lula conquistou 368 cidades onde Haddad perdeu para Bolsonaro em 2018

Bolsonaro é 1º derrotado a deixar de se manifestar logo após anúncio do resultado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Presidente Ditadura Militar Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados