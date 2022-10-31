Última vez que presidente não compareceu à posse do sucessor foi há 37 anos

O silêncio de Jair Bolsonaro (PL) , após a derrota nas eleições, abriu dúvida se vai haver a solenidade de entrega da faixa presidencial para o sucessor eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na história do Brasil, o último presidente a se recusar a comparecer à posse do sucessor foi o general João Batista Figueiredo, ao fim da ditadura militar, em 1985.

João Figueiredo governou o Brasil entre 1979 e 1985 Crédito: Reprodução

Último presidente da ditadura brasileira, Figueiredo governou o país entre 1979 e 1985. Ele seria substituído por Tancredo Neves, escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional, com a missão de dar início à redemocratização do Brasil, após 21 anos de governos militares. Porém, o presidente eleito foi hospitalizado em 14 de março de 1985, na véspera da cerimônia de posse, com um quadro de diverticulite — doença inflamatória no intestino grosso. Ele morreu pouco mais de um mês depois, em 21 de abril.

Com isso, o vice eleito, José Sarney, participou da cerimônia de posse e assumiu o comando do país. Figueiredo, porém, se recusou a participar da solenidade e entregar a faixa presidencial.

Em entrevista à revista IstoÉ, em 1999 — um pouco antes de sua morte —, Figueiredo explicou a razão de não ter ido à solenidade para passar a faixa para Sarney. "Ele sempre foi um fraco, um carreirista. De puxa-saco passou a traidor. Por isso não passei a faixa presidencial para aquela pulha. Não cabia a ele assumir a Presidência", disse.

Figueiredo referiu-se ao fato de Sarney ter apoiado os governos militares, inclusive assumindo a presidência da Arena — partido criado em 1985 para dar sustentação política à ditadura militar. Depois, migrou para o PDS. Mas saiu de lá em 1984 por não concordar com a indicação de Paulo Maluf, feita por João Figueiredo, para concorrer na eleição indireta à presidência. Sarney, então, acabou aceitando ser vice na chapa de Tancredo Neves, indo para o lado da oposição às Forças Armadas.

Após a rivalidade com João Figueiredo, Sarney foi a cerimônia de posse de Fernando Collor, eleito em 1989. A entrega da faixa presidencial foi realizada em 15 de março de 1990.

Collor, porém, não ficou muito tempo no poder. Após sofrer impeachment e renunciar no fim de 1992, deu lugar a seu vice, Itamar Franco, que assumiu a Presidência sem receber a faixa do antecessor.

Nas eleições seguintes, as cerimônias de posse transcorreram de forma rotineira. Itamar passou a faixa para Fernando Henrique Cardoso , eleito em 1994. Depois de dois mandatos como presidente, FHC passou o poder para Luiz Inácio Lula da Silva, em solenidade no dia 1º de janeiro de 2003.

Lula recebe a faixa presidencial de Fernando Henrique, em 1º de janeiro de 2003 Crédito: CELSO JUNIOR / Agência Estado

Lula , que também esteve à frente do país por dois mandatos consecutivos, passou a faixa para Dilma Rousseff , em 1º de janeiro de 2011. Reeleita em 2014, a primeira mulher a chegar à Presidência sofreu impeachment em 2016. Assim, o vice, Michel Temer , assumiu o cargo também sem receber a faixa das mãos da antecessora.

Temer compareceu à cerimônia de posse do sucessor, Jair Bolsonaro , eleito em 2018. Agora, 37 anos de Figueiredo ter deixado de entregar, por vontade própria, a faixa a Sarney, a tradição mais uma vez corre o risco de ser interrompida, com a possível ausência de Bolsonaro na posse de Lula , marcada para 1º de janeiro de 2023.

Em declarações recentes aos apoiadores, o atual presidente afirmou que só entregaria a faixa se disputasse o que chamou de “eleições limpas”. Dessa forma, Bolsonaro pode repetir a atitude do ex-presidente norte-americano Donald Trump , de quem sempre foi admirador.