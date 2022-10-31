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Eleições 2022

'Estaremos sempre juntos, nos amando', diz Michelle sobre Bolsonaro após suposto unfollow

Pronunciamento vem após primeira-dama e o presidente supostamente deixarem de se seguir nas redes sociais

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 15:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2022 às 15:38
O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle   Crédito: Marcos Corrêa/PR

Mônica Bergamo

primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira (31), que ela e o presidente Jair Bolsonaro (PL) seguem "firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil".
O pronunciamento vem após ela e o marido supostamente deixarem de se seguir nas redes sociais, o que causou burburinho na internet.
"Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias 'lives' quem administra essa rede não é ele", escreveu ela nos stories do Instagram.
E seguiu: "Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza...'. Que Deus abençoe a nossa amada nação".
Michelle Bolsonaro posta mensagem após ela e o presidente supostamente deixarem de se seguir nas redes sociais
Michelle posta mensagem após ela e o presidente supostamente deixarem de se seguir nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro
Antes de se pronunciar sobre o suposto unfollow, Michelle publicou um trecho da Bíblia, em sua primeira manifestação após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Salmos 117: Louvai ao senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor", afirmou a primeira-dama.
No dia seguinte à derrota nas eleições, o presidente Bolsonaro deixou por volta das 9h30 desta segunda o Palácio da Alvorada e se dirigiu para o Palácio do Planalto. Ele ainda não deu declarações.

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Pela manhã, chegaram logo cedo ao Alvorada o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid e o vice em sua chapa, general Walter Braga Netto.
No domingo (30), após a vitória de Lula, aliados do presidente disseram não haver clima para contestação do pleito, apesar de o atual presidente ter passado o mandato lançando dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro e já ter ameaçado anteriormente não reconhecer o resultado das eleições.
O ajudante de ordem do presidente, Mauro Cesar Cid, avisou à noite a ministros do governo que tentaram falar com Bolsonaro que ele havia ido dormir. Logo depois, às 22h06, as luzes do Palácio da Alvorada foram apagadas.

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