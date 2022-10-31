'Estaremos sempre juntos, nos amando', diz Michelle sobre Bolsonaro após suposto unfollow

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Crédito: Marcos Corrêa/PR

Mônica Bergamo

"Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias 'lives' quem administra essa rede não é ele", escreveu ela nos stories do Instagram.

E seguiu: "Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza...'. Que Deus abençoe a nossa amada nação".

Michelle posta mensagem após ela e o presidente supostamente deixarem de se seguir nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro

Antes de se pronunciar sobre o suposto unfollow, Michelle publicou um trecho da Bíblia, em sua primeira manifestação após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Salmos 117: Louvai ao senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor", afirmou a primeira-dama.

Pela manhã, chegaram logo cedo ao Alvorada o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid e o vice em sua chapa, general Walter Braga Netto.

No domingo (30), após a vitória de Lula, aliados do presidente disseram não haver clima para contestação do pleito, apesar de o atual presidente ter passado o mandato lançando dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro e já ter ameaçado anteriormente não reconhecer o resultado das eleições.