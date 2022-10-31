Apuração chega a 100%; Lula teve 2,1 milhões de votos a mais que Bolsonaro

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 2.139.645 votos a mais que o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), nas eleições mais acirradas da história. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apurou todas as urnas à 0h14 desta segunda-feira (31).
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 60.345.999 votos (50,90% dos votos válidos). Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 58.206.354 votos (49,10%).
Às 19h56, Lula foi matematicamente eleito, uma hora e doze minutos depois de virar a apuração contra Bolsonaro e quase três horas depois do fim da votação em todo o país. Por volta das 19h, o Datafolha já projetava que o petista ganharia as eleições presidenciais.
Lula derrotou Bolsonaro nas urnas pela margem mais apertada de votos desde a redemocratização.
Foi também a primeira vez que um presidente não conseguiu se reeleger.