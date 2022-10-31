Discurso de Lula fortalece coalizão e 'aponta para o futuro', dizem economistas

"É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na Lei, mas como algo palpável, que sentimos na pele, e que podemos construir no dia-dia", afirmou o eleito. "E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo. Com crescimento econômico repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar -como instrumento para melhorar a vida de todos, e não para perpetuar desigualdades."