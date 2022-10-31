Confira a trajetória de Lula, eleito presidente pela terceira vez

SÃO PAULO - Doze anos após encerrar seu segundo mandato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito neste domingo (30) presidente do Brasil. O petista obteve 50,9% dos votos válidos, com 99,99% das urnas apuradas até as 22h13 deste domingo (30). Ex-torneiro mecânico e ex-sindicalista, Lula volta ao poder aos 77 anos, duas décadas depois de ter se tornado o primeiro operário a governar o país.
Desde que iniciou sua carreira política, o petista participou da criação do Partido dos Trabalhadores, moderou posições no decorrer de pleitos presidenciais e, após passar a faixa para Dilma Rousseff (PT) — eleita em 2010 —, viu crescer a Operação Lava Jato, que o levou à prisão 2018, às portas da votação que elegeu seu rival atual.
Lula ficou preso por 580 dias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entre 2018 e 2019. Mas teve as condenações anuladas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, exatos 1.087 dias depois de deixar a prisão da Polícia Federal em Curitiba, o petista se torna o primeiro político a ser eleito três vezes para a Presidência da República.
Veja os principais momentos da trajetória de Lula
NASCIMENTO E IDA A SÃO PAULO: Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Garanhuns, cidade do interior de Pernambuco, em 1945. De família pobre, foi a São Paulo com oito anos, primeiro ao litoral, onde morou com o pai, e depois à capital paulista, três anos depois.
INFÂNCIA E TRABALHO: Aos 12 anos, Lula trabalhou como entregador de roupas em São Paulo e auxiliar geral nos Armazéns Gerais Colúmbia. Mais tarde, fez um curso de tornearia mecânica no Senai e exerceu a profissão na Parafusos Marte, empresa na qual perdeu o dedo mínimo em um acidente com o torno mecânico.
SINDICALISMO, DITADURA E DIRETAS JÁ: Lula tinha 18 anos em 1964, quando os militares deram um golpe de Estado, e não se interessava por política à época. Quatro anos depois, filiou-se ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e passou a se engajar politicamente, ainda que relutante. Com o aumento de sua participação na organização trabalhista, Lula assumiu a presidência do sindicato e liderou as greves gerais de 1979 e de 1980, sendo preso por 31 dias. O petista também ganhou protagonismo no movimento das Diretas Já, que pedia eleição direta para presidente em 1985.
O PT E A ASSEMBLEIA CONSTITUINTE: Lula participou da criação do PT, partido pelo qual foi eleito deputado constituinte, colaborando com a elaboração da Constituição na Câmara dos Deputados, Casa na qual permaneceu até 1991.
CAMPANHA PRESIDENCIAL DE 1989: Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989, o primeiro pleito para o cargo após a ditadura. Foi derrotado por Fernando Collor de Mello, que exerceu o cargo até 1992, quando sofreu impeachment.
LULA E FHC: O petista enfrentou Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que o apoiou em 1989, nas disputas presidenciais de 1994 e 1998. O tucano venceu as duas eleições em primeiro turno, e Lula ficou em segundo lugar.
VITÓRIA EM 2002: Na quarta tentativa de chegar ao Planalto, Lula venceu José Serra (PSDB) com 61% dos votos no segundo turno, após uma série de concessões políticas para agradar setores mais conservadores e o mercado. Como ponto forte dos mandatos do ex-sindicalista, destacam-se os programas sociais criados ou alargados durante sua administração, como o Minha Casa Minha Vida e a expansão do Bolsa Família.
REELEIÇÃO EM 2006 E MENSALÃO: O primeiro mandato do petista manteve como premissas o controle da inflação e a estabilidade fiscal, o que gerou bom crescimento econômico. Por outro lado, o mensalão, revelado em 2005, esquema de pagamento de propina para que deputados votassem em projetos de interesse do governo, abalou o governo. Mesmo com o escândalo, Lula foi reeleito em disputa contra Geraldo Alckmin, à época no PSDB.
LULA E DILMA: Após dois mandatos com crescimento econômico e investimento em pautas sociais, Lula emplacou a candidatura de Dilma Rousseff (PT), ex-ministra da Casa Civil, à Presidência. O petista saiu do Planalto com aprovação de 83%, de acordo com pesquisa Datafolha realizada ao fim de suas administrações. Anos depois, e com o governo de Dilma em crise, foi nomeado ministro da Casa Civil a fim de negociar com a base aliada, que desembarcava em meio ao processo de impeachment contra a então presidente. A iniciativa, porém, não vingou, já que trechos divulgados de gravações telefônicas entre Lula e Dilma sugeririam a nomeação como forma de garantir foro privilegiado ao petista, e o ministro do STF Gilmar Mendes suspendeu a designação.
CÂNCER: Lula recebeu, em novembro de 2011, o diagnóstico de câncer na laringe, doença que o submeteu a sessões de radioterapia e quimioterapia. Foi considerado curado em junho de 2012.
OPERAÇÃO LAVA JATO: Após deixar a Presidência, o petista assistiu ao desenvolvimento da operação que revelou o repasse de bilhões de reais em propina a políticos e que o investigou devido a suspeitas envolvendo um tríplex em Guarujá e um sítio em Atibaia. Lula também foi alvo de investigação na Operação Zelotes, que apurava casos de corrupção no Ministério da Fazenda.
MORTE DE MARISA LETÍCIA: Casada com Lula por 43 anos, Marisa Letícia Lula da Silva morreu em 2017, aos 66 anos. Ela foi internada no Hospital Sírio-Libanês após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O ex-presidente perdeu a esposa em um momento difícil da vida política — era réu em cinco ações na Justiça. Antes de Marisa Letícia, Lula foi casado com a mineira Maria de Lourdes da Silva, que faleceu devido a hepatite no ovário durante o oitavo mês de gravidez de um filho com o petista.
PRISÃO EM CURITIBA: Após a condenação em segunda instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex, Lula foi preso em abril de 2018, quando iniciou o cumprimento da pena de nove anos e seis meses de reclusão. Impedido de concorrer à Presidência, foi substituído pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que perdeu o pleito contra o então deputado federal Bolsonaro.
MORO PARCIAL: Em junho do ano passado, o STF declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condução do processo do tríplex de Guarujá, que levou Lula à prisão por 580 dias. Assim, ele foi autorizado a disputar eleições novamente, já que não constariam mais condenações em sua ficha.
CASAMENTO COM JANJA: Lula se casou em maio deste ano com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. Os dois se conheceram um pouco antes da prisão do ex-presidente, e ela o visitava com frequência à sede da Polícia Federal em Curitiba. Janja vem se engajando cada vez mais na campanha do petista.