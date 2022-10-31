Bolsonaro mantém silêncio e se reúne com vice após derrota para Lula

Uma hora depois de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter declarado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito presidente do Brasil pela terceira vez, Jair Bolsonaro (PL) mantém silêncio e se reúne com o general Walter Braga Netto (PL), seu candidato a vice.

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos / PR

Segundo assessores da Presidência, Bolsonaro está no Palácio da Alvorada, onde ficou durante toda a tarde com seu filho Flávio Bolsonaro.

A reportagem apurou que o presidente não quis falar ao telefone com ministros, nem recebê-los no palácio após a derrota.

A vitória do ex-presidente Lula marca algo inédito desde a redemocratização: Bolsonaro é o primeiro presidente a perder a disputa à reeleição. O próximo dia 31 de dezembro, data em que se encerra oficialmente o mandato, marcará sua saída do cargo, mas não da cena política.