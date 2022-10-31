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Eleições 2022

Bolsonaro mantém silêncio e se reúne com vice após derrota para Lula

Uma hora depois de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter declarado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito presidente do Brasil pela terceira vez, Jair Bolsonaro (PL) mantém silêncio e se reúne com o general Walter Braga Netto (PL), seu candidato a vice.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 21:38

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 21:38

Uma hora depois de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter declarado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito presidente do Brasil pela terceira vez, Jair Bolsonaro (PL) mantém silêncio e se reúne com o general Walter Braga Netto (PL), seu candidato a vice.
Presidente Jair Bolsonaro em Nova York
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos / PR
Segundo assessores da Presidência, Bolsonaro está no Palácio da Alvorada, onde ficou durante toda a tarde com seu filho Flávio Bolsonaro.
A reportagem apurou que o presidente não quis falar ao telefone com ministros, nem recebê-los no palácio após a derrota.
A vitória do ex-presidente Lula marca algo inédito desde a redemocratização: Bolsonaro é o primeiro presidente a perder a disputa à reeleição. O próximo dia 31 de dezembro, data em que se encerra oficialmente o mandato, marcará sua saída do cargo, mas não da cena política.
  • Marianna Holanda, Matheus Teixeira e Renato Machado

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