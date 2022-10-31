Líder do governo Bolsonaro afirma que Lula terá chance de reescrever sua história

Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado Crédito: Agência Senado

O líder do governo Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), publicou uma mensagem na qual reconhece a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirma que o presidente eleito terá a chance de reescrever sua história.

"Um país ainda muito dividido. Um Congresso hostil e um novo presidente que terá a chance de reescrever a sua história nesse cenário adverso e na era da tecnologia e das novas relações de trabalho", escreveu o senador. "Somos brasileiros e não desistimos nunca! Somos fortes", completou.