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Eleições 2022

Líder do governo Bolsonaro afirma que Lula terá chance de reescrever sua história

Carlos Portinho (PL-RJ), publicou uma mensagem na qual reconhece a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 21:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 21:04
Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado
Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado Crédito: Agência Senado
O líder do governo Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), publicou uma mensagem na qual reconhece a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirma que o presidente eleito terá a chance de reescrever sua história.
"Um país ainda muito dividido. Um Congresso hostil e um novo presidente que terá a chance de reescrever a sua história nesse cenário adverso e na era da tecnologia e das novas relações de trabalho", escreveu o senador. "Somos brasileiros e não desistimos nunca! Somos fortes", completou.
Portinho citou o resultado final do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). "Que os poucos mais de 50,82% de brasileiros e sua vontade soberana saibam do nosso destino."

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