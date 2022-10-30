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Eleições 2022

Bolsonaro é 1° presidente a perder reeleição e deixará cargo em 31 de dezembro

A vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca algo inédito desde a redemocratização: Jair Bolsonaro (PL) é o primeiro presidente a perder a disputa à reeleição.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 20:24

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 20:24

  • Joelmir Tavares

A vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca algo inédito desde a redemocratização: Jair Bolsonaro (PL) é o primeiro presidente a perder a disputa à reeleição. O próximo dia 31 de dezembro, data em que se encerra oficialmente o mandato, marcará sua saída do cargo, mas não da cena política.
O candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, pouco antes das 8h deste domingo (30).
Bolsonaro (PL) chega para votar no segundo turno das Eleições 2022 Crédito: Reprodução Globo News
Bolsonaro permaneceu atrás do rival nas pesquisas de intenção de voto ao longo de toda a corrida, mas demonstrou força no primeiro turno, ficando a uma diferença de apenas cinco pontos percentuais do petista em votos válidos (48,4% a 43,2%). Depois de uma campanha de segundo turno acirrada e sem grandes oscilações no humor do eleitorado, o presidente de direita não conseguiu uma virada.
Assim, Bolsonaro, um político de perfil popular e avesso às formalidades e à institucionalidade do cargo, terminará o mandato sem igualar o feito de todos os presidentes que concorreram à reeleição desde a abertura dessa possibilidade, em 1997, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
Além do próprio FHC, que foi reconduzido pelos eleitores em 1998, conquistaram um segundo mandato consecutivo: Lula, em 2006, e Dilma Rousseff (PT), em 2014.
A disputa de 2022 opôs dois líderes de altíssima popularidade, que polarizaram a eleição com um enfrentamento baseado em acusações mútuas, ataques pessoais e disseminação de notícias falsas, numa guerra para além da oposição tradicional entre ideários de esquerda e direita. O clima hostil se estendeu à população, com casos de violência envolvendo apoiadores de ambos os lados.
A derrota de Bolsonaro do ponto de vista eleitoral não significa, contudo, seu fracasso em termos políticos. O presidente sai fortalecido e já é automaticamente considerado pré-candidato à sucessão de Lula, em 2026, dada a solidificação do bolsonarismo, corrente por ele iniciada.

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O movimento, que combina conservadorismo nos costumes, traços nacionalistas e, ao menos no discurso, liberalismo econômico, assegurou nas eleições deste ano amplo espaço no Congresso e nas Assembleias Legislativas, além de presença em governos estaduais.
A onda de uma direita radical foi iniciada em 2018 justamente com a eleição de Bolsonaro, que inaugurou um novo ciclo no poder brasileiro. Sua ascensão se deu no momento em que líderes autoritários e populistas também despontavam em outros países com agendas de tom reacionário e nacionalista.
Mesmo fora da Presidência, Bolsonaro manterá influência sobre uma base de eleitores insuflada por ele ao longo dos últimos anos na direção de uma adoração fanatizada, impermeável a críticas e por vezes sectária. O apelo é reforçado por políticos aliados que ganharam assentos no Executivo e no Legislativo, com capilaridade territorial espalhada por estados e municípios. Além disso, os três filhos do presidente com mandato eletivo, moldados como seus legítimos representantes, dão suporte ao discurso paterno.
Dois dos herdeiros têm cadeira no Congresso: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) ocupa vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro enquanto dá as ordens na comunicação digital do pai. As redes sociais, usadas para disseminar narrativas favoráveis e desconstruir adversários, são parte do núcleo central bolsonarista.
O presidente Jair Bolsonaro com os filhos Flávio, Eduardo e Carlos
O presidente Jair Bolsonaro com os filhos Flávio, Eduardo e Carlos Crédito: Roberto Jayme / Ascom / TSE
A tendência agora é que o grupo minimize o inédito fracasso de um incumbente e busque liderar a oposição ao novo governo, para pavimentar o caminho para o eventual retorno da direita no futuro.
Caso o cenário se confirme daqui a quatro anos, será a cristalização da polarização das duas últimas eleições, que substituiu a dicotomia entre PT e PSDB vigente no período pós-redemocratização até o impeachment da petista Dilma Rousseff, em 2016.
A deterioração de Bolsonaro, eleito no segundo turno de 2018 com 55% dos votos válidos na disputa contra Fernando Haddad (PT), resultou de uma combinação de fatores: imagem pessoal desgastada, estagnação da economia, ameaça à estabilidade democrática e fragilização de políticas públicas em áreas como educação, saúde, proteção ambiental e cultura.
Capitão reformado do Exército e deputado do chamado baixo clero da Câmara por 28 anos, ele galvanizou na eleição passada sentimentos como antipetismo, antipolítica e antissistema e foi impulsionado na reta final daquela campanha pela sobrevivência a um atentado a faca. Uma vez no cargo, o mandatário se associou ao centrão, o bloco fisiológico do Congresso, que ganhou protagonismo, cargos e verbas.
O presidente derrotado se notabilizou também por promover uma escalada autoritária e golpista, com afrontas à Constituição e às instituições do Estado Democrático de Direito. Além de episódios de insultos a outros Poderes, sobretudo o Judiciário, Bolsonaro atacou sem provas o sistema eletrônico de votação, estimulando mentiras em série e alegando fraudes jamais confirmadas.

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Por outro lado, conquistou a adesão de parcela significativa da sociedade com um discurso conservador, baseado em princípios como Deus, pátria, família e liberdade. A retórica atraiu grupos como evangélicos, militares, empresários, ruralistas, armamentistas e refratários de modo geral a agendas progressistas, como o combate à crise climática e a luta por direitos iguais para mulheres, negros e pessoas LGBTQIA+.
Encarnando o papel de uma figura messiânica escolhida para comandar o país, Bolsonaro montou uma base de apoio em parte radicalizada, que associa Lula a forças do mal. No pano de fundo, está uma luta para supostamente livrar o Brasil do risco de se afundar no comunismo.
A derrocada momentânea é o desfecho de uma trajetória de quatro tumultuados anos de governo, cujos pontos fracos foram evidenciados na campanha. O período foi marcado pela pandemia de Covid-19, que foi recebida por Bolsonaro com negacionismo científico e balançou os mercados globais. Sob sua gestão, o Brasil passou da nona posição entre as maiores economias do mundo, em 2018, para a 13ª, em 2021.
Houve ainda sucessivos desrespeitos à liturgia do cargo, levando o governo a sofrer críticas dentro e fora do país, especialmente por erros no enfrentamento à Covid, pelo isolamento do Brasil no cenário latino-americano e global e pela elevação nos indicadores de miséria e da fome.
Na pandemia, Bolsonaro sabotou medidas para frear a disseminação do vírus e evitar as mortes –que já passaram de 688 mil. Ele insuflou simpatizantes contra governos estaduais que estabeleceram restrições, contraindicou a vacinação e debochou de doentes, imitando em uma live uma pessoa com falta de ar.
Após passar boa parte do mandato sob avaliação negativa, Bolsonaro recuperou em parte a aprovação nos últimos meses, quando sua administração adotou uma série de medidas eleitoreiras, com pagamento de benefícios sociais e manobras para controlar artificialmente os preços de combustíveis e a inflação.
Em seu pior momento de popularidade, no último semestre de 2021, viu o seu governo ser reprovado por 53% dos brasileiros, de acordo com pesquisa Datafolha. Àquela altura a crise sanitária produzia recessão econômica e disparada do custo de vida, prejudicando sobretudo os mais pobres.
De lá para cá, os índices de avaliação ruim ou péssima decaíram, chegando à reta final do segundo turno no patamar de 39%, bem próximo do percentual dos que consideram o governo ótimo ou bom (38%).
O apoio de uma fatia considerável da população e do establishment político a Bolsonaro indica que, embora combalido neste momento, ele se firma como personagem incontornável no Brasil do século 21.

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