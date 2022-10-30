Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Grupos de fake news com 580 mil pessoas foram banidos, diz Moraes
Eleições 2022

Grupos de fake news com 580 mil pessoas foram banidos, diz Moraes

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, afirmou neste domingo (30) que foram determinadas nas últimas 36 horas a remoção ou a suspensão de conteúdos de fake news nas redes sociais.

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 16:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 16:48

  • José Marques

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, afirmou neste domingo (30) que foram determinadas nas últimas 36 horas a remoção ou a suspensão de conteúdos de fake news nas redes sociais. As plataformas atenderam às determinações em uma hora.
Fake News - pesquisa - checagem - notícia falsa
Fake News - pesquisa - checagem - notícia falsa Crédito: Shutterstock
Segundo ele, foi retirado o impulsionamento de 354 conteúdos, sete sites foram desmonetizados, 701 endereços (URLs) foram removidos, além de 15 perfis "de grandes propagadores de fake news" e cinco grupos de Telegram terem sido banidos juntos. De acordo com Moraes, esses grupos tinham 580 mil participantes.

Veja Também

Resolução que amplia poderes do TSE contra fake news foi correta?

As 10 maiores fakes news das redes sociais no segundo turno das eleições

Eleições 2022: acompanhe a votação do 2º turno no ES em tempo real

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados