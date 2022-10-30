Paulista tem concentração de petistas e prepara festa para Lula

Alex Sabino e Luciano Trindade

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começaram a ocupar a avenida Paulista logo após o início da apuração dos votos, a partir das 17h. Presentes em grande maioria na via, os apoiadores de Lula se concentram num trecho entre o Masp e o prédio da CNN Brasil.

Com cerca de 49% das urnas apuradas, os eleitores de Lula ansiavam por uma virada do petista na contagem dos votos. "Vai virar, vai virar, vai virar", gritavam a cada atualização.

A Polícia Militar organizou uma barreira em uma das faixas da avenida para impedir o fechamento completo da via.

Conforme decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos, a avenida Paulista só poderia ser ocupada a partir das 20h30, por apoiadores do presidente eleito.