Após derrota, Bolsonaro e Michelle deixam de se seguir no Instagram

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro trocam unfollows Crédito: Isac Nobrega / PR

Apesar do unfollow entre o casal, Michelle permanece com sua foto de perfil na rede social ao lado de Bolsonaro, no dia da posse dele como presidente da República, em 2019. A descrição de Michelle também se mantém: "37ª Primeira-dama do Brasil".

Michelle também não segue mais o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Jair Renan, que também não seguem mais a madrasta. A primeira-dama segue apenas o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro, que também a seguem de volta.

Pelo Twitter, a suposta crise entre o casal logo no dia seguinte à derrota tem viralizado.

"Jair Messias Bolsonaro não mentiu quando disse que o PT iria destruir as famílias. Tem 24h que Lula venceu e a dele já acabou", postou um. "8h45 da manhã do dia mais feliz das nossas vidas desde sei lá quando. E Michelle deu unfollow no Jair", escreveu outro.

15 anos de casados

Michelle e Bolsonaro acumulam uma diferença de 27 anos: ela tem 40, já o presidente, 67. Em novembro de 2022, eles completam 15 anos de casados. Os dois se conheceram em 2006, quando ela era secretária na sala da liderança do PP na Câmara dos Deputados, em Brasília. Michelle, então, foi levada pelo então deputado para trabalhar em seu gabinete. Dois meses depois, casaram-se no papel.