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Eleições 2022

Após derrota, Bolsonaro e Michelle deixam de se seguir no Instagram

Troca de unfollows foi notada na manhã desta segunda-feira (31), horas depois que Bolsonaro perdeu a cadeira do Executivo para  Lula

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 10:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 out 2022 às 10:40
Jair e Michelle Bolsonaro
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro trocam unfollows  Crédito: Isac Nobrega / PR
Após derrota na disputa presidencial, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle Bolsonaro, deixaram de se seguir no Instagram. A troca de unfollow foi notada na manhã desta segunda-feira (31), horas depois que Bolsonaro perdeu a cadeira do Executivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Apesar do unfollow entre o casal, Michelle permanece com sua foto de perfil na rede social ao lado de Bolsonaro, no dia da posse dele como presidente da República, em 2019. A descrição de Michelle também se mantém: "37ª Primeira-dama do Brasil".

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Michelle também não segue mais o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Jair Renan, que também não seguem mais a madrasta. A primeira-dama segue apenas o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro, que também a seguem de volta.
Desde a derrota de Bolsonaro nas urnas na noite de domingo (30), nenhum membro da família se manifestou publicamente sobre o assunto ainda. O chefe do Executivo segue em silêncio há quase 14 horas.
Pelo Twitter, a suposta crise entre o casal logo no dia seguinte à derrota tem viralizado.
"Jair Messias Bolsonaro não mentiu quando disse que o PT iria destruir as famílias. Tem 24h que Lula venceu e a dele já acabou", postou um. "8h45 da manhã do dia mais feliz das nossas vidas desde sei lá quando. E Michelle deu unfollow no Jair", escreveu outro.

15 anos de casados

Michelle e Bolsonaro acumulam uma diferença de 27 anos: ela tem 40, já o presidente, 67. Em novembro de 2022, eles completam 15 anos de casados. Os dois se conheceram em 2006, quando ela era secretária na sala da liderança do PP na Câmara dos Deputados, em Brasília. Michelle, então, foi levada pelo então deputado para trabalhar em seu gabinete. Dois meses depois, casaram-se no papel.
Em 2008, com a súmula do Supremo Tribunal Federal que impedia o nepotismo no serviço público, ela deixou o cargo. Em 2008, os dois se casaram no civil, em regime de separação de bens. Em 2010, nasceu Laura, a única filha do relacionamento, depois de quatro homens filhos apenas de Bolsonaro.

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