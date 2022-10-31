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Sem discurso

Bolsonaro acorda, chega ao Planalto e mantém silêncio sobre derrota

Pela manhã, chegaram logo cedo ao Alvorada o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ministro Célio Faria (Secretaria de Governo) e o vice em sua chapa, general Walter Braga Netto

Publicado em 

31 out 2022 às 11:11

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 11:11

Jair Bolsonaro chegando no Palácio da Alvorada
Jair Bolsonaro chegando no Palácio da Alvorada Crédito: Reuters/Folhapress

  • Renato Machado

BRASÍLIA - No dia seguinte à derrota nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou por volta das 9h30 desta segunda-feira (31) o Palácio da Alvorada e se dirigiu para o Palácio do Planalto. Bolsonaro não deu declarações.
O mandatário está há 13 horas sem reconhecer a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Pela manhã, chegaram logo cedo ao Alvorada o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ministro Célio Faria (Secretaria de Governo) e o vice em sua chapa, general Walter Braga Netto.
Neste domingo, após a vitória de Lula, aliados do presidente disseram não haver clima para contestação do pleito, apesar de o atual presidente ter passado o mandato lançando dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro e já ter ameaçado anteriormente não reconhecer o resultado das eleições.
O ajudante de ordem do presidente, Mauro Cesar Cid, avisou à noite a ministros do governo que tentaram falar com Bolsonaro que ele havia ido dormir. Logo depois, às 22h06, as luzes do Palácio da Alvorada foram apagadas.

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