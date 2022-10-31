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Eleições 2022

Ex-bolsonarista aposta na vitória de Lula e ganha mais de R$ 2 milhões

Empresário do Maranhão realizou 18 apostas, confiando na vitória do petista sobre o presidente Jair Bolsonaro, confirmada no domingo (30)

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 17:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2022 às 17:29

  • Heloísa Barrense

SÃO PAULO - O empresário maranhense Artu Oliveira, 45 anos, já recebeu cerca de R$ 1 milhão em dinheiro e bens após apostar diversas vezes na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República. O petista foi eleito no domingo (30) para um terceiro mandato como presidente do Brasil.
O empresário maranhense Artu Oliveira
Artu Oliveira se decepcionou com Bolsonaro e resolveu apoiar Lula nesta eleição Crédito: Acervo Pessoal
Ao todo, Artu diz ter realizado cerca de 18 apostas e deve receber ainda mais quantias, já que alguns apostadores pediram para ele aguardar mais alguns dias por não estarem confiando na vitória de Lula. Somando todos os valores das apostas, incluindo daquelas já pagas, ele deve receber um total de R$ 2,1 milhões.
"Tem gente que já pagou. Recebi cerca de R$ 1 milhão, contando caminhão, caminhoneta, cavalo, carro, ouro", disse ele à reportagem. "Mas tem uns que estão contestando, dizendo que a eleição vai ser anulada, pedindo para que eu espere mais uma semana. Eu vou esperar o Bolsonaro se pronunciar, mas sei que todos vão ter que pagar."
Desde o anúncio do resultado das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não se pronunciou e tampouco ligou para Lula para reconhecer o resultado. Ainda que os apostadores de Artu estejam desconfiando da vitória do petista, não é verdadeiro que a eleição seja anulada. A urna eletrônica passa por diversos processos para evitar violações. Criada em 1996, nunca houve registros oficiais de falhas ou brechas de segurança que resultassem na invalidação de votos.
Apesar de ter apoiado e apostado em Lula nestas eleições, Artu revelou anteriormente que nas eleições de 2018 o seu candidato era Bolsonaro. Em entrevista à reportagem, em setembro, ele contou que a mudança de lado ocorreu após ele se sentir decepcionado com a gestão do atual presidente. "Bolsonaro me decepcionou em quatro anos de governo. Votei nele na última eleição, mas acho que, de lá para cá, o Brasil só piorou", disse ele.
O resultado oficial das eleições de 2022, portanto, era aguardado com muita ansiedade pelo empresário. "Quando a apuração mostrava Bolsonaro na frente, eu fiquei com muito medo. Mas quando o Lula botou a dianteira, foi só alegria. Daí sabíamos que não tinha mais volta", diz ele. Lula venceu com 50,9% dos votos; Jair Bolsonaro teve 49,1%, uma diferença de mais de 2,1 milhões de votos.
Agora, com a vitória do candidato e, consequentemente, das apostas, Artu diz que só tem a comemorar. "A felicidade está muito grande", afirma ele.

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