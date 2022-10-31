Ex-bolsonarista aposta na vitória de Lula e ganha mais de R$ 2 milhões

"Tem gente que já pagou. Recebi cerca de R$ 1 milhão, contando caminhão, caminhoneta, cavalo, carro, ouro", disse ele à reportagem. "Mas tem uns que estão contestando, dizendo que a eleição vai ser anulada, pedindo para que eu espere mais uma semana. Eu vou esperar o Bolsonaro se pronunciar, mas sei que todos vão ter que pagar."