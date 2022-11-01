Mapa: Casagrande perdeu em 3 cidades do ES em que havia ganhado no 1° turno

Casagrande venceu em 61 municípios do ES neste segundo turno Crédito: Arte A Gazeta



Embora tenha perdido o segundo turno das eleições neste domingo (30), o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) ganhou terreno no Espírito Santo entre as duas etapas. O então candidato tinha vencido em 13 cidades no início de outubro e acrescentou mais quatro no segundo turno, ficando com 17 municípios.



Ainda assim, recebeu menos votos que Renato Casagrande (PSB), que ganhou em 61 municípios no segundo turno, mas tinha conquistado 64 no primeiro. Ele foi escolhido por 1.171.288 eleitores, terminando a apuração com 53,8% dos votos válidos contra 46,2% de Manato, que recebeu 1.006.021 votos.

No primeiro turno, os municípios de Ibitirama, Iúna e Rio Bananal tinham preferido Casagrande, mas, neste domingo, deram maioria a Manato. Já em Linhares, o governador reeleito tinha ficado na segunda colocação no primeiro turno, enquanto o candidato do PL, em terceiro. Agora, Manato venceu no município.

Mapa mostra votação de Manato e Casagrande no primeiro e segundo turnos Crédito: Arte A Gazeta

Em Rio Bananal é onde houve a maior diferença. Na cidade, o candidato bolsonarista recebeu 25,9% dos votos no primeiro turno e, no segundo, terminou a apuração com 50,2%, uma diferença de mais de 24 pontos percentuais. Na cidade, Manato dobrou o número de votos, saindo de 2,7 mil para 5,6 mil.

Já Casagrande conquistou cerca de mil votos a mais entre os dois turnos em Rio Bananal. Dessa forma, o placar na cidade ficou 50,2% para o ex-deputado e 49,8% para o atual governador. O mais apertado do Estado, com uma diferença de apenas 45 votos.



É importante lembrar que na ocasião, haviam outros cinco nomes disputando o governo do Estado.

Linhares, Guerino e Manato

Um município que chama atenção é Linhares. Por lá, no primeiro turno, os eleitores escolheram majoritariamente o ex-prefeito da cidade Guerino Zanon (PSD).

Com a transferência de votos de Guerino para Manato, o candidato do PL ganhou 24,7 mil eleitores em Linhares e terminou a apuração deste domingo com 54,7% dos votos válidos, contra 45,3% de Casagrande.

Por lá, o governador eleito também ganhou mais votos, mas em menor quantidade: 15,1 mil.

Virada em Ibitirama e Iúna

Em Ibitirama e em Iúna, Casagrande havia vencido no primeiro turno com 51% e 49% dos votos respectivamente. Contudo, no segundo, foi ultrapassado pelo seu concorrente. Manato terminou a apuração com 54,9% dos votos em Ibitirama e 53% em Iúna.

A diferença percentual parece alta, mas vale lembrar que são cidades com populações relativamente pequenas. Assim, poucos votos já podem ser suficientes para virar o jogo. Em Ibitirama, por exemplo, o governador reeleito perdeu 200 votos entre um turno e o outro.



Compare as votações no ES

Primeiro turno

Segundo turno