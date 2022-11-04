Eleições 2022

Em Vila Velha, Casagrande venceu no dobro de bairros de Manato; veja mapa

Mapa da votação mostra onde o governador reeleito obteve mais votos em Vila Velha e onde Carlos Manato saiu vitorioso no segundo turno
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 nov 2022 às 07:59

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 07:59

Vista geral da Praia da Costa, em Vila Velha
Vista geral da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Dos quatro maiores municípios da Grande Vitória, Vila Velha foi onde a disputa para o governo do Espírito Santo no segundo turno teve maior divisão entre quem ganhou por bairro. Em cinco bairros, a diferença foi interior a 10 votos. O governador reeleito Renato Casagrande (PSB) saiu vitorioso no dobro de bairros do seu adversário, Carlos Manato (PL): ele ganhou em 36, enquanto o candidato do PL venceu em 18.
Entre os bairros que Casagrande ganhou, o maior índice foi obtido em Cobi de Baixo, com 68,29%, seguido por Cobi de Cima, com 66,25%. Por outro lado, a vitória mais apertada em favor do socialista foi registrada na Glória, onde ele ficou com 50,13% dos votos. Foram apenas 21 votos a mais que Manato.
O candidato do PL foi o mais votado em bairros mais ricos, como Praia da Costa e Centro, que inclui os votantes da Prainha, além de Ponta da Fruta e Praia de Itaparica. A vitória mais ampla de Manato foi no bairro Planalto, onde ele foi o preferido de 55,64% dos eleitores. Contudo, em cinco bairros ele venceu por menos de 10 votos de diferença para Casagrande: Divino Espírito Santo (9); Vila Nova (8); Santa Inês (6); Santos Dumont (5);  e Santa Paula I (3).
Vila Velha também foi onde Casagrande venceu com menor diferença percentual na Região Metropolitana: 51,9% contra 48,1% de Manato. No votação total, o socialista garantiu a reeleição com 53,8%, enquanto o adversário teve 46,2%.
Os dados são referentes à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante destacar que não constam todos os bairros de Vila Velha, mas apenas aqueles em que há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo e clique nos bairros para ver como ficou o resultado em cada um.

