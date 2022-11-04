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Eleições 2022

Casagrande venceu em todos os bairros da Serra no 2° turno; veja mapa

Em 21 bairros da Serra, o governador reeleito do Espírito Santo garantiu mais de 60% dos votos
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 nov 2022 às 07:59

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 07:59

Vista aérea da Serra
Vista aérea do município da Serra, onde Renato Casagrande (PSB venceu em todos os bairros Crédito: Luciney Araújo
O governador Renato Casagrande (PSB) garantiu a vitória na disputa pelo governo do Espírito Santo com o apoio da maioria do eleitorado em todos os bairros da Serra, sendo que em 21 deles obteve mais de 60% dos votos. O socialista foi reeleito com 53,8% dos votos em todo do Estado, contra 46,2% do seu adversário, Carlos Manato (PL), no último dia 30.
► Em Vitória, Manato só ganhou de Casagrande em 1 bairro no 2º turno; veja mapa
►Em Vila Velha, Casagrande venceu no dobro de bairros de Manato; veja mapa
► Casagrande venceu em todos os bairros da Serra no 2º turno; veja mapa
Ao longo do segundo turno, Casagrande fez campanha na Serra em vários dias acompanhado do atual prefeito do município, Sérgio Vidigal (PDT). Ele já havia vencido na maioria dos bairros no primeiro turno e ampliou a votação nos locais com mais eleitores, como Jacaraípe, onde venceu com 58% dos votos, e Feu Rosa, bairro onde teve a preferência de 59,99% dos eleitores no segundo turno. 
Na lista dos 21 bairros da Serra em que Casagrande foi escolhido por mais de 60% dos eleitores, estão Balneário de Carapebus, Planalto Serrano, Vila Nova de Colares e Central Carapina. A vitória com percentual mais amplo foi obtida pelo governador reeleito em Santiago da Serra, onde foi o preferido de 76,52% dos votantes.
O apoio do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos, que se desfiliou da Rede para apoiar Manato, não surtiu muito efeito entre os moradores do município no segundo turno. No primeiro turno, o candidato do PL havia vencido em três bairros. Já na segunda etapa da disputa, não saiu vitorioso em nenhum, apesar de ter ampliado a sua votação no município entre os dois turnos.
Os dados são referentes à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disponibilizados nesta quinta-feira (3). Vale ressaltar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo e clique nos bairros para ver como ficou o resultado em cada um.

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