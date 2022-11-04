Casagrande venceu em todos os bairros da Serra no 2° turno; veja mapa

O governador Renato Casagrande (PSB) garantiu a vitória na disputa pelo governo do Espírito Santo com o apoio da maioria do eleitorado em todos os bairros da Serra, sendo que em 21 deles obteve mais de 60% dos votos. O socialista foi reeleito com 53,8% dos votos em todo do Estado, contra 46,2% do seu adversário, Carlos Manato (PL), no último dia 30.
Ao longo do segundo turno, Casagrande fez campanha na Serra em vários dias acompanhado do atual prefeito do município, Sérgio Vidigal (PDT). Ele já havia vencido na maioria dos bairros no primeiro turno e ampliou a votação nos locais com mais eleitores, como Jacaraípe, onde venceu com 58% dos votos, e Feu Rosa, bairro onde teve a preferência de 59,99% dos eleitores no segundo turno.
Na lista dos 21 bairros da Serra em que Casagrande foi escolhido por mais de 60% dos eleitores, estão Balneário de Carapebus, Planalto Serrano, Vila Nova de Colares e Central Carapina. A vitória com percentual mais amplo foi obtida pelo governador reeleito em Santiago da Serra, onde foi o preferido de 76,52% dos votantes.
O apoio do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos, que se desfiliou da Rede para apoiar Manato, não surtiu muito efeito entre os moradores do município no segundo turno. No primeiro turno, o candidato do PL havia vencido em três bairros. Já na segunda etapa da disputa, não saiu vitorioso em nenhum, apesar de ter ampliado a sua votação no município entre os dois turnos.
Os dados são referentes à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disponibilizados nesta quinta-feira (3). Vale ressaltar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo e clique nos bairros para ver como ficou o resultado em cada um.