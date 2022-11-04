Casagrande venceu em todos os bairros da Serra no 2° turno; veja mapa

Na lista dos 21 bairros da Serra em que Casagrande foi escolhido por mais de 60% dos eleitores, estão Balneário de Carapebus, Planalto Serrano, Vila Nova de Colares e Central Carapina. A vitória com percentual mais amplo foi obtida pelo governador reeleito em Santiago da Serra, onde foi o preferido de 76,52% dos votantes.

Os dados são referentes à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disponibilizados nesta quinta-feira (3). Vale ressaltar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo e clique nos bairros para ver como ficou o resultado em cada um.