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Segundo turno

Casagrande só perdeu para Manato em 7 bairros de Cariacica; veja mapa

Votação foi apertada  na maior parte dos bairros da cidade. Em Campo Grande, onde Manato tinha ganhado no primeiro turno, Casagrande conseguiu virar
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 nov 2022 às 07:58

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 07:58

Orla de Cariacica, com o bairro Boa Vista ao fundo
Orla de Cariacica, com o bairro Boa Vista ao fundo Crédito: Carlos Alberto Silva
A disputa para o governo do Estado em Cariacica foi apertada na maior parte dos bairros no segundo turno, mas o governador reeleito Renato Casagrande (PSB) ganhou na grande maioria e obteve mais de 60% dos votos em 10 bairros. O candidato a governador derrotado, Carlos Manato (PL), conseguiu a preferência dos eleitores em sete bairros, mesmo número do primeiro turno.
► Em Vila Velha, Casagrande venceu no dobro de bairros de Manato; veja mapa
► Casagrande venceu em todos os bairros da Serra no 2º turno; veja mapa
► Em Vitória, Manato só ganhou de Casagrande em 1 bairro no 2º turno; veja mapa
Apesar de Manato ter mantido o mesmo número de bairros vitoriosos, Casagrande conseguiu virar voto em Campo Grande, onde o candidato do PL havia vencido no dia 2 de outubro. No segundo turno, o governador reeleito venceu lá com 50,38%, a menor diferença percentual para o segundo colocado. O bairro é um dos com mais eleitores em Cariacica.
Nos bairros com maior diferença de votação entre os dois candidatos, todos foram favoráveis a Casagrande, sendo que ele ultrapassou 70% dos votos em Vila Cajueiro (71,82%) e Alto da Boa Vista (76,16%). Ele ainda manteve a liderança em Cariacica Sede, onde somou a maior quantidade de votos: 6.807, equivalente a 61,68% do bairro. 
Já nos locais onde Manato venceu, apenas em um deles a diferença numérica para Casagrande superou 100 votos, em Itapemirim. Em Castelo Branco, o candidato do PL venceu com apenas seis votos a mais.
Os dados são relativos à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram disponibilizados nesta quinta-feira (3). É importante destacar que não constam todos os bairros do município, mas somente aqueles em que há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo e clique nos bairros de Cariacica para ver como ficou o resultado em cada um.

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