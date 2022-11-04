Casagrande só perdeu para Manato em 7 bairros de Cariacica; veja mapa

Orla de Cariacica, com o bairro Boa Vista ao fundo Crédito: Carlos Alberto Silva

A disputa para o governo do Estado em Cariacica foi apertada na maior parte dos bairros no segundo turno, mas o governador reeleito Renato Casagrande (PSB) ganhou na grande maioria e obteve mais de 60% dos votos em 10 bairros. O candidato a governador derrotado, Carlos Manato (PL), conseguiu a preferência dos eleitores em sete bairros, mesmo número do primeiro turno.

Apesar de Manato ter mantido o mesmo número de bairros vitoriosos, Casagrande conseguiu virar voto em Campo Grande, onde o candidato do PL havia vencido no dia 2 de outubro. No segundo turno, o governador reeleito venceu lá com 50,38%, a menor diferença percentual para o segundo colocado. O bairro é um dos com mais eleitores em Cariacica.

Nos bairros com maior diferença de votação entre os dois candidatos, todos foram favoráveis a Casagrande, sendo que ele ultrapassou 70% dos votos em Vila Cajueiro (71,82%) e Alto da Boa Vista (76,16%). Ele ainda manteve a liderança em Cariacica Sede, onde somou a maior quantidade de votos: 6.807, equivalente a 61,68% do bairro.

Já nos locais onde Manato venceu, apenas em um deles a diferença numérica para Casagrande superou 100 votos, em Itapemirim. Em Castelo Branco, o candidato do PL venceu com apenas seis votos a mais.