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Eleições 2022

Em Vitória, Manato só ganhou de Casagrande em 1 bairro no 2° turno; veja mapa

Dos 48 bairros onde há local de votação na Capital do Espírito Santo, Renato Casagrande venceu em 47 e o Manato foi o mais votado apenas um local
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 nov 2022 às 08:00

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 08:00

Vista aérea de Vitória: lista de votação para governador por bairro
Vista aérea de Vitória: lista de votação para governador por bairro Crédito: Luciney Araújo
No segundo turno das eleições de 2022, os eleitores da Capital do Espírito Santo optaram pela reeleição do governador Renato Casagrande (PSB), eleito no último domingo (30) com 53,09% dos votos.
Dos 48 bairros onde há seção eleitoral em Vitória, o segundo colocado no pleito, Carlos Manato (PL), venceu em apenas em um bairro: na Ilha do Boi. Na região, o candidato bolsonarista teve 55,8% dos votos. Nos outros 47 bairros os eleitores votaram majoritariamente em Casagrande.
Os números mostram uma perda de espaço de Manato em Vitória do primeiro para o segundo turno. No início de outubro, o candidato do PL tinha vencido em três bairros e Casagrande em 45.
Os dados são da apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante destacar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo e clique nos bairros para ver como ficou o resultado em cada um.

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