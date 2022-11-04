Em Vitória, Manato só ganhou de Casagrande em 1 bairro no 2° turno; veja mapa

No segundo turno das eleições de 2022, os eleitores da Capital do Espírito Santo optaram pela reeleição do governador Renato Casagrande (PSB), eleito no último domingo (30) com 53,09% dos votos.
Dos 48 bairros onde há seção eleitoral em Vitória, o segundo colocado no pleito, Carlos Manato (PL), venceu em apenas em um bairro: na Ilha do Boi. Na região, o candidato bolsonarista teve 55,8% dos votos. Nos outros 47 bairros os eleitores votaram majoritariamente em Casagrande.
Os números mostram uma perda de espaço de Manato em Vitória do primeiro para o segundo turno. No início de outubro, o candidato do PL tinha vencido em três bairros e Casagrande em 45.
Os dados são da apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante destacar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo e clique nos bairros para ver como ficou o resultado em cada um.