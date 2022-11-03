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No segundo turno

De 2018 para 2022, Bolsonaro teve 5,5 mil votos a mais no ES; e PT, 179 mil

De uma eleição para outra, eleitorado capixaba teve aumento de 166 mil pessoas (6,5%), crescimento que não foi acompanhado pelo atual presidente, que teve 0,4% votos a mais
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 nov 2022 às 20:00

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 20:00

Jair Bolsonaro e Lula disputam a Presidência da República
Jair Bolsonaro e Lula disputam a Presidência da República Crédito: Arte: Geraldo Neto
Mesmo sendo o candidato de preferência da maior parte da população capixaba nas duas últimas eleições gerais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu aumentar sua base de eleitores no Espírito Santo de um pleito para outro. Na outra ponta, o PT registrou crescimento no número de eleitores de 2018 para 2022. 
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relativos aos segundos turnos no Estado, Bolsonaro recebeu 5,5 mil votos a mais de 2018 para 2022, enquanto o PT registrou aumento de 179 mil votos de um pleito para outro.
Proporcionalmente ao tamanho do eleitorado, Bolsonaro perdeu votantes no Espírito Santo: saiu de 63,2% em 2018 para 58,04% neste ano (queda de cinco pontos percentuais). Há quatro anos, Haddad angariou 36,8% dos votos dos capixabas, enquanto Lula conquistou 41,96% em 2022 (crescimento de 5 pontos percentuais).
De 2018 para 2022, Bolsonaro teve 5,5 mil votos a mais no ES; e PT, 179 mil

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Bolsonaro teve 1.276.611 votos pelo PSL no segundo turno de 2018 e 1.282.145 pelo PL no segundo turno de 2022. Já o PT, que disputou a Presidência em 2018 com Fernando Haddad, conquistou 747.768 eleitores no segundo turno daquele ano. Nas eleições do último domingo (30), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 926.767 votos no Estado.  
De uma eleição para outra, o PT registrou aumento de 23,9% no número de eleitores capixabas, enquanto Bolsonaro teve uma pequena oscilação de 0,4%. A diferença entre os números conquistados por Bolsonaro da eleição passada para a do último dia 30 não acompanhou o aumento do número de eleitores no Espírito Santo, que entre 2018 e 2022 cresceu 6,5%. 
Em números absolutos, o eleitorado capixaba ganhou 166.778 novas pessoas aptas a votar de uma eleição para outra — montante absorvido pelo crescimento de votos, também em número absolutos, do PT no Estado (179 mil).

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