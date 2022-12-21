Capixaba eterniza mordida da esposa em tatuagem e conquista a web

Mordida foi feita na hora da tatuagem, no dia 10 de dezembro Crédito: Reprodução | Redes sociais

Há quem demonstre o amor pelo companheiro com flores e chocolate. Em datas especiais, nada melhor do que um jantar à luz de velas. Contudo, o significado de romantismo para o capixaba e coach esportivo Daniel Piccin, de 41 anos, e a publicitária Thalia Mathias, de 35, ganhou um "tempero" a mais nos últimos dias: a marca de uma mordida eternizada na pele.

A tatuagem "inusitada" foi feita em Vitória , no último dia 10 de dezembro, pelas mãos da tatuadora Rafa Gusso. Poucos dias depois, um vídeo do momento bombou no Tiktok, alcançando quase cinco milhões de visualizações. Alguns dos perfis mais famosos da internet, como "Gina Indelicada" e "Alfinetei", repostaram o clique.

"Sempre gostei de tatuagens, tenho várias. Queria fazer algo sobre a minha mulher, pois ela foi fundamental em uma etapa muito difícil da minha vida. Eu não queria nada como nome ou foto, já que era para ser algo só nosso. E isso não ia combinar comigo, com o meu estilo", refletiu.

Até que Daniel procurou nas redes sociais e encontrou inspirações de tatuagens semelhantes com a que fez. A partir dali, começou a procurar alguém de confiança, que realizasse o desenho com precisão. Por acaso, encontrou a tatuadora, com quem se identificou por motivos profissionais.

"Eu estou, aos poucos, deixando a Engenharia e iniciando outra carreira. E fiquei sabendo que a Rafa, que também é engenheira, tinha feito uma troca pela carreira de tatuadora. Isso me fez – pela semelhança da história – querer uma tattoo dela. Olhando os trabalhos, vi que eram de muita delicadeza e detalhes. Achei ela perfeita para executar o projeto", relembrou.

Segundo o coach esportivo, a esposa fez questão de apoiá-lo. "A Thalia é louca. Sempre me apoia em tudo. Partiu dela o grande incentivo para me aventurar numa nova carreira. Ela só pede para não fazer [tatuagem] no rosto (risos). Nos incentivamos, pois o que queremos é o outro bem. Nossa relação é de parceria".

Reação da esposa

"Fiquei meio assim: 'meu Deus, é sério?'". Essa foi a reação de Thalia quando soube da ideia do marido, que "namorou" a tatuagem por cerca de três meses. Apesar de achar diferente, segundo conta, ela fez questão de apoiá-lo. "Foi muito despretensioso, não imaginávamos que fosse viralizar essa forma. É a nossa cara, tem a ver com autenticidade", destacou.

Perfis famosos na internet compartilharam o momento da tatuagem Crédito: Reprodução | Redes sociais

Thalia revelou que, apesar do sucesso, tem evitado ler os comentários que as pessoas fazem nas redes sociais. "No geral, a repercussão não está sendo tão ruim. As pessoas acham engraçado. Mas já vi alguns comentários ridicularizando o meu marido, dizendo que ele tatuou e a gente pode se separar. Tentamos não nos importar muito", alegou.

História do casal

Juntos desde 2020, o casal se conheceu por amigos em comuns. Sem saber, eram praticamente vizinhos, já que moravam a duas quadras de distância um do outro no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Casaram-se em outubro deste ano e, hoje, vivem em Jardim Camburi, também na Capital.

Daniel Piccin, de 41 anos, e Thalia Mathias, de 35, bombaram no Tiktok com a "mordida perfeita" Crédito: Arquivo Pessoal

"Nos encontramos no melhor momento das nossas vidas. Nos encaixamos. Estávamos desajeitados por tantas outras coisas, mas nossos destinos se uniram. Estamos casados desde outubro, mas sempre dizemos que somos casados desde o primeiro dia que a gente está junto", afirmou.