Família do ES adapta carro e viaja pela América do Sul com filho autista

Família de Cachoeiro adaptou o carro para levar o filho com espectro autista para viajar América do Sul Crédito: Reprodução/ Instagram @fuidecarro_es

O empresário Wellington Gama e a esposa, a Gracielle Boechat, sempre gostaram de viajar. Entretanto, a família de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, precisou dar uma pausa de 3 anos, após descobrirem descobriram que o filho Theo foi diagnosticado com Transtorno Espectro Autista. O que eles não imaginavam era que as viagens trariam alegria ao garoto, hoje tem 6 anos.

Após o diagnóstico, os pais se dedicaram ao tratamento do pequeno, que passou por várias intervenções. Após este período, a família recentemente adaptou o carro e colocou o pé na estrada. Foram 30 dias de viagem, com mais de 12 mil quilômetros.

“Fizemos o norte da Argentina, a divisa da Bolívia com o Chile, e o próprio Paraguai. Vimos o interesse, o engajamento, o desenvolvimento do Theo nesses dias e foi maravilhoso”, conta o pai.