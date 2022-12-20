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De Cachoeiro para o mundo

Família do ES adapta carro e viaja pela América do Sul com filho autista

Agora, pai, mãe e Theo vivem a expectativa para uma nova jornada em cinco países: Bolívia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Serão ao menos 45 dias de viagem pelo continente

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 16:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 dez 2022 às 16:52
Família de Cachoeiro adapta carro e viaja América do Sul
Família de Cachoeiro adaptou o carro para levar o filho com espectro autista para viajar América do Sul Crédito: Reprodução/ Instagram @fuidecarro_es
O empresário Wellington Gama e a esposa, a Gracielle Boechat, sempre gostaram de viajar. Entretanto, a família de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, precisou dar uma pausa de 3 anos, após descobrirem descobriram que o filho Theo foi diagnosticado com Transtorno Espectro Autista. O que eles não imaginavam era que as viagens trariam alegria ao garoto, hoje tem 6 anos.
Após o diagnóstico, os pais se dedicaram ao tratamento do pequeno, que passou por várias intervenções. Após este período, a família recentemente adaptou o carro e colocou o pé na estrada. Foram 30 dias de viagem, com mais de 12 mil quilômetros.

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“Fizemos o norte da Argentina, a divisa da Bolívia com o Chile, e o próprio Paraguai. Vimos o interesse, o engajamento, o desenvolvimento do Theo nesses dias e foi maravilhoso”, conta o pai.
Agora, a família se prepara para uma nova jornada. Eles vão rodar por cinco países: Bolívia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai, em planejados 45 dias viajando. A rotina do trio cachoeirense pode ser acompanhada nas redes sociais. 

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