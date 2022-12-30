Obra da Cesan interdita parte do trânsito na Ponte do Tigrão, em Guarapari

Quem passa pela tradicional Ponte do Tigrão, em Guarapari , desde a manhã desta sexta-feira (30) encontra um cenário de tumulto, com trânsito parcialmente interditado e máquinas trabalhando. De acordo com a Cesan , o trânsito precisou ser alterado após um "vazamento de água de grandes proporções". Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram as máquinas operando no trecho e parte do asfalto tomado por terra.

Conforme uma nota enviada pela Cesan à reportagem, ônibus e carros não teriam permissão para passar pelo local durante a interdição. No entanto, segundo um leitor de A Gazeta, carros estariam trafegando pelo trecho. Os veículos ocupam duas faixas, que foram divididas entre quem acessa o centro da cidade e quem sai do município, em sentidos contrários.

Ainda segundo a Cesan, com a manutenção emergencial, houve a suspensão do abastecimento de água no município. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 17 horas desta sexta (30). A empresa de saneamento orienta a população a economizar água e praticar o reúso.