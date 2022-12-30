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Após vazamento

Obra da Cesan interdita parte do trânsito na Ponte do Tigrão, em Guarapari

Com a manutenção emergencial, houve a suspensão do abastecimento de água no município. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 17 horas desta sexta (30)

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2022 às 15:10
Quem passa pela tradicional Ponte do Tigrão, em Guarapari, desde a manhã desta sexta-feira (30) encontra um cenário de tumulto, com trânsito parcialmente interditado e máquinas trabalhando. De acordo com a Cesan, o trânsito precisou ser alterado após um "vazamento de água de grandes proporções". Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram as máquinas operando no trecho e parte do asfalto tomado por terra.
Conforme uma nota enviada pela Cesan à reportagem, ônibus e carros não teriam permissão para passar pelo local durante a interdição. No entanto, segundo um leitor de A Gazeta, carros estariam trafegando pelo trecho. Os veículos ocupam duas faixas, que foram divididas entre quem acessa o centro da cidade e quem sai do município, em sentidos contrários.
Ainda segundo a Cesan, com a manutenção emergencial, houve a suspensão do abastecimento de água no município. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 17 horas desta sexta (30). A empresa de saneamento orienta a população a economizar água e praticar o reúso.
A Guarda Municipal de Guarapari está dando apoio no trânsito. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas, segundo a Cesan.

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