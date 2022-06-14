ES tem meta de reduzir para 30% perdas na distribuição de água até 2028

Jorge Oliveira (ArcelorMittal), Carlos Aurélio Linhalis (Cesan) e Fábrio Ahnert (Agerh) no lançamento do Atitude Sustentável Crédito: Ricardo Medeiros

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento ( Cesan ) quer reduzir em oito pontos percentuais o desperdício na distribuição de água. A meta é de passar dos atuais 38% para 30% até 2028. Para isso, a estatal deve realizar investimentos na ordem de R$ 360 milhões.

O primeiro passo para o cumprimento do objetivo será dado em agosto, com o lançamento de uma licitação para reduzir o desperdício nos municípios de Guarapari, Viana e Vitória. Neste caso, o aporte será de R$ 120 milhões.

Ainda no segundo semestre será lançado outro edital para cuidar de perdas de Cariacica, Serra e Vila Velha, com investimento de R$ 240 milhões. A contratação dos dois serviços será feita até 2023.

A Gazeta, que tem como objetivo divulgar iniciativas de sustentabilidade, meio ambiente e responsabilidade social. O encontro aconteceu no início da tarde desta terça-feira (14) no auditório da O anúncio foi feito pelo presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael), durante o lançamento oficial da editoria Atitude Sustentável do site, que tem como objetivo divulgar iniciativas de sustentabilidade, meio ambiente e responsabilidade social. O encontro aconteceu no início da tarde desta terça-feira (14) no auditório da Rede Gazeta.

Entre as companhias de saneamento estaduais, a do Espírito Santo está entre as dez com menor percentual de perdas, conforme destaca Cael.

“São duas vertentes: uma na distribuição, na produção, na estrutura, e outra por clandestinidade. As pessoas estão vivendo e precisam de água e, às vezes, a estrutura de medição e cobrança não chega em sua amplitude em suas residências. É um grande desafio de investimento. Esperamos estes dois contratos na rua até o final do ano para que a partir de 2023 a gente amplie cada vez mais. É bom lembrar que este retorno só poderá ser sentido nos próximos três ou quatro anos. O desafio é grande”, ressaltou.

A iniciativa é uma das metas estabelecidas pelo Marco Regulatório do Saneamento Básico, que prevê diversos objetivos a serem cumpridos até 2033. Até esta data, a Cesan espera ter 90% de coleta e tratamento de esgoto, que hoje está em cerca de 65%, e 99% de água tratada em áreas urbanas. A autarquia está presente em 53 municípios capixabas.

“Ainda temos dez anos para atingir esta meta, mas nossa expectativa é de que o marco seja atingido em cinco anos. Em quatro anos, estamos alcançando R$ 1,6 bilhões de investimentos em ampliação e implantação de redes de água e coleta e tratamento de esgoto, alavancando o desenvolvimento socioambiental e econômico do Estado”, ressalta Cael.

O evento realizado nesta terça-feira (14) na Rede Gazeta contou ainda com o painel e lançamento do livro: “Águas: Distintos Olhares”. Também participaram do encontro o professor Valmir Pedrosa, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, e o CEO ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Jorge Oliveira.

"A nova editoria nasceu durante um outro evento da empresa, o Vitória Summit, onde muitos dos expositores falaram sobre meio ambiente e sustentabilidade. Amadurecemos ideia, como fizemos com outros temas como finanças pessoais, violência contra a mulher e agronegócios. Queremos mostrar os problemas e histórias que envolvam essa temática", ressalta a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva.

Livro “Águas: Distintos Olhares” foi lançado durante o evento Crédito: Ricardo Medeiros

OUTRAS INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS

Para o professor Valmir Pedrosa, pequenas iniciativas podem transformar o mundo em um local mais sustentável. O cidadão, de uma forma geral, precisa se informar de onde vem a água, o que ele consome, entre outros pontos. Segundo ele, um dos desafios acadêmicos é a formação de recursos humanos no setor e produção de conhecimentos.

“Não é necessário ter raiva da indústria ou do produtor rural. A sociedade precisa de aço, de algodão, do plástico e outros produtos. São necessárias iniciativas para que haja crescimento com sustentabilidade. Hoje já é possível ter casas inteligentes, reúso da água da chuva”, comenta Pedrosa.

Já o CEO da ArcelorMittal, Jorge Oliveira, lembrou sobre a importância de diálogo, interação e entendimento para a construção de soluções que levam à sustentabilidade. Em sua fala, o executivo lembrou dos investimentos da companhia para a dessalinização da água.

Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta, apresentou a nova editoria Atitude Sustentável Crédito: Ricardo Medeiros

“Buscamos tecnologia e no ano passado inauguramos a maior planta deste tipo dentre as unidades do grupo e do Brasil. O Espírito Santo é protagonista neste processo. Temos ainda o projeto de recuperação de nascentes, que foi um conjunto de forças, que está gerando frutos. É prazeroso fazer parte disto”, comenta.

O diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, fez uma avaliação sobre as consequências das mudanças climáticas que o mundo atravessa e seus efeitos já podem ser sentidos no Espírito Santo, como é o caso de grandes volumes de chuva.

“Vivenciamos com cada vez mais frequência eventos hidrológicos intensos. Tivemos crise hídrica forte entre 2014 e 2016 e em 2020 chuvas intensas que quase destruíram cidades do Sul do Estado. De 10 anos para cá, a ocorrência tem aumentado e a intensidade também. Isso traz para nós um senso de urgência e atenção especial de que precisamos criar mais resiliência nas bacias hidrográficas para que ela esteja preparada para absorver os impactos desses eventos intensos”, destaca.