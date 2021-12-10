Água é 100% tratada em frigorífico do ES e devolvida ao meio ambiente

Com as mudanças climáticas, desperdícios e poluição, o reaproveitamento da água utilizada é um caminho adotado por empresas de forma sustentável para contribuir com o meio ambiente. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

A escassez de água é um assunto que vem sendo levantado já há alguns anos. Com as mudanças climáticas, desperdícios e poluição, o reaproveitamento da água utilizada é um caminho adotado por empresas de forma sustentável para contribuir com o meio ambiente. Preocupada com questões que envolvem a sustentabilidade, a Kajory Alimentos é uma indústria capixaba que tem essa consciência.

Toda a água utilizada na empresa é tratada internamente, de acordo com o diretor comercial e fundador da Kajory Alimentos, Ricardo Valadares. Após o consumo, a água sofre um processo de decantação e é devolvida ao corpo hídrico do Rio Jucu, um dos principais rios do Espírito Santo.

“Os órgãos de fiscalização estaduais são extremamente rígidos com relação ao produto final entregue ao consumidor, acompanhando também toda a limpeza da água feita pela empresa. Investimos entre R$ 25 mil e R$ 30 mil mensalmente para garantir o tratamento da água”, destaca Valadares.

Parte da água tratada também é utilizada para reaproveitamento interno. Isso porque ela é usada para limpar as áreas comuns da empresa, além de ser consumida na lavanderia da própria indústria.

“Ter uma preocupação com o meio ambiente é um papel da nossa indústria e faz parte de uma de nossas responsabilidades. Entendemos que é extremamente importante ter esse cuidado com a água, que é o nosso recurso mais precioso. O modo como a gente usa a água é altamente fiscalizado, inclusive, porque ela é um elemento primordial para garantir a segurança dos alimentos. A forma responsável como atuamos em todos os fluxos da nossa empresa nos permitem entregar um produto de qualidade na mesa do consumidor”, afirma Ricardo Valadares.

OUTRAS INICIATIVAS

Por lá, iniciativas como energia solar, por exemplo, também é uma realidade. Valadares explica que a Kajory Alimentos investiu cerca de R$ 6 milhões para implantar a tecnologia. Ainda segundo ele, cerca de 10 mil kg de gelo são produzidos por dia na indústria de forma consciente.

“Percebemos que parte do conceito de assegurar a entrega de um produto de extrema qualidade significa produzi-lo. Portanto, hoje, abatemos a ave e controlamos todas as variáveis que asseguram sua qualidade, como o gelo, que é fundamental para controle de temperatura”, finaliza Valadares.

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