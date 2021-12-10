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Frigorífico do ES planeja produtos sem qualquer tipo de química

A preocupação com o processo de produção, além do impacto à natureza e à comunidade, são valores fundamentais para a Kajory Alimentos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

10 dez 2021 às 19:30

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:30

Kajory Alimentos
A Kajory Alimentos zela para que os produtos cheguem com qualidade na mesa do consumidor. Foto registrada antes da pandemia. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação
Unir a praticidade, qualidade do produto e uma empresa que atue no mercado de uma forma mais humana, que não prejudique o meio ambiente, por exemplo, é algo esperado pelos consumidores das novas gerações. A preocupação com o processo de produção, além do impacto à natureza e à comunidade, são valores seguidos pela empresa capixaba Kajory Alimentos.
“Temos como objetivo nos próximos anos produzir e vender alimentos tirando qualquer tipo de química que possa existir nos produtos, como nitritos e nitratos, que são os conservantes. Esse processo acontecerá de forma intuitiva, instrutiva e acompanhada por empresas especializadas no ramo”, destaca o diretor comercial e fundador da Kajory Alimentos, Ricardo Valadares.
Ainda de acordo com ele, a proposta é produzir uma linha de industrializados mesclando qualidade e facilidade no dia a dia do capixaba. Para isso, a Kajory Alimentos vai aumentar o mix de produtos já existentes, incluindo no portfólio linguiça calabresa, nuggets, steak e hambúrguer.
“Vamos preservar as melhores características dos alimentos, sempre produzindo e vendendo com logística apurada, tirando qualquer tipo de condimento na produção”, destaca o diretor comercial, acrescentando que as novidades já devem estar disponíveis para os consumidores até o final de 2024.
Kajory Alimentos
A proposta da empresa é produzir uma linha de industrializados mesclando qualidade e facilidade no dia a dia do capixaba. Foto registrada antes da pandemia. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

FEITA POR PESSOAS PARA PESSOAS

Além de aumentar a linha de produtos e se preocupar com a qualidade da produção, a Kajory Alimentos preza por manter um relacionamento mais humano tanto com os colaboradores, quanto os demais stakeholders. Segundo a Head de Marketing Joana Valadares, ter o ser humano no centro das atividades é o que move a empresa.
“A empresa busca entender o lado do colaborador e se preocupa com as relações internas. Sempre buscamos ter bons relacionamentos com os funcionários, consumidores, fornecedores e distribuidores, ou seja, com todos os envolvidos. Acreditamos que as pessoas devem enxergar umas às outras, caso contrário, as coisas perdem o sentido na vivência diária”, observa Joana.
Ricardo Valadares ainda destaca que investir nos colaboradores é o segredo do sucesso para o crescimento da empresa.
“A importância de entender a situação do funcionário é uma questão de empatia, de compreensão à vida de outro ser humano, que possui sua própria história e suas próprias batalhas. A Kajory Alimentos sempre esteve e sempre estará aberta a entender e ajudar questões desse tipo sempre que possível. Temos histórias de ajudar os funcionários com suas vidas pessoais, históricos de saúde, família, e outras necessidades”, finaliza Ricardo Valadares.

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(27) 3316-9585

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