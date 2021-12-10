Frigorífico do ES lança frangos temperados que facilitam o dia a dia

A empresa capixaba Kajory Alimentos lançou a opção de frango temperado comercializado em dois sabores: “defumado” e “alho e cebola”. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

Uma das carnes mais presentes nas principais refeições dos brasileiros é o frango. Excelente fonte de proteína animal, o frango é uma das preferências não só pelo valor mais acessível, mas também pelo sabor e diversidades de pratos que podem ser produzidos. Porém, a correria do dia a dia muitas vezes impede que as pessoas desfrutem de uma alimentação saudável e nutritiva.

Pensando em agilizar o lado dos trabalhadores e donas de casa, a empresa capixaba Kajory Alimentos lançou a opção de frango temperado comercializado em dois sabores: “defumado” e “alho e cebola”.

Com baixa taxa de sal, o frango temperado à base de ervas proporciona um consumo com mais qualidade à saúde e ao paladar. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

"A ideia é fornecer um tempero à base de ervas, com baixa taxa de sal, fazendo com que o consumo seja de qualidade à saúde e ao paladar do consumidor. Em breve, teremos mais novidades com os lançamentos dos sabores ‘limão’ e ‘barbecue’”, revela Ricardo Valadares, diretor Comercial e sócio-fundador da Kajory.

O frango temperado é comercializado inteiro e pode ser assado no forno ou na galeteira. Conhecido pela praticidade, o produto fica pronto para consumo em até duas horas.

PRODUÇÃO DO FRANGO

A empresa possui granjas contratadas exclusivas. O processo de alimentação dos frangos é tradicionalmente feito através de milho e soja, unido a alguns complementos vitamínicos com minerais orgânicos. Essas granjas fornecem os frangos para a Kajory e, na indústria, as aves são processadas. De acordo com Ricardo Valadares, a média de produção é de 20 mil aves abatidas por dia.

A empresa oferece grande mix de cortes, divididos em miúdos, pés e pescoço, além de cortes especiais da ave - que são os mais consumidos pelos capixabas - como peito de frango, coxa e sobrecoxa.

A Kajory Alimentos oferece diariamente produtos frescos para o consumo. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

“A proposta da Kajory Alimentos é vender produtos extremamente frescos, que só é possível adotando uma logística excelente, fazendo assim entregas diárias e acompanhamento de funcionários externos para manuseá-los e organizá-los dentro dos mercados. Dessa forma, o consumidor pode ter acesso a um produto fresco, com menos perda de nutrientes, e com grande carga proteica”, ressalta Ricardo Valadares.

Ainda de acordo com o diretor Comercial, existem também os profissionais que supervisionam e coordenam os fatores internos, preenchendo assim todo o programa de autocontrole (PAC).

Além disso, a Kajory Alimentos possui fiscalização permanente através do Instituto de Defesa de Agropecuária Florestal do Espírito Santo (Idaf).

HISTÓRIA

A Kajory Alimentos leva praticidade e nutrição diferenciada para quem procura qualidade de vida. Crédito: Kajory Alimentos/Divulgação

Localizada em Cobilândia, Vila Velha, a Kajory Alimentos está no mercado desde 1988. Fundada pelos irmãos Carlos, José e Ricardo Valadares, a empresa visa empreender de modo a levar para cada consumidor um produto com diferencial nutricional elevado. Atualmente, a marca passou por um reposicionamento após mudanças na diretoria. Ricardo Valadares e Almir Schneider assumiram a condução da empresa.

"São quase três décadas em que buscamos diariamente, com todos os fornecedores, a qualificação da matéria-prima. Nosso objetivo é criar uma atmosfera de comprometimento, com excelência no serviço, para beneficiar colaboradores, supermercadistas, varejistas e consumidores. Ser persistente e buscar constantemente se atualizar é nossa prioridade. Queremos levar praticidade e nutrição diferenciada para quem procura qualidade de vida em cada corte, em cada produto, em cada profissional que manuseia com cuidado cada item”, destaca Ricardo Valadares.

Os produtos da Kajory Alimentos estão presentes em mais de 30 redes de supermercados e 150 lojas físicas no Espírito Santo. Segundo Ricardo Valadares, o produto é consumido em mais de 3.267 unidades, como restaurantes e até hospitais.

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