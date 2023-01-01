Após buscas, homem é encontrado morto em rio de Dores do Rio Preto

Um homem que estava desaparecido desde o dia 27 de dezembro foi encontrado morto, na tarde de sábado (31), em um rio da zona rural de Dores do Rio Preto, no Sul do Estado. Segundo o Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES), a vítima foi identificada como Cleyton Batista Lobato, de 39 anos.
Durante patrulhamento, os militares foram informados por uma senhora, prima da vítima, sobre o encontro do cadáver de Cleyton. Ela relatou que o primo estava desaparecido desde o dia 27 de dezembro, tendo sido visto pela última vez na Rua Beira-Rio.
De acordo com a polícia, após serem feitas buscas, familiares encontraram um cadáver agarrado em um galho no meio do rio, logo depois da cachoeira da usina velha. “Os familiares logo identificaram o corpo pelas tatuagens que tinha nas costas e pela roupa com que estava vestido”, divulgou a polícia.
Diante disso, os militares prosseguiram até o local, que foi isolado, e acionaram a perícia da Polícia Civil (PC) e o Corpo de Bombeiros para os demais procedimentos. A reportagem procurou os órgãos para saber mais informações.
Em nota, a PC disse que não localizou acionamento no dia e local informado. No entanto, o 3° BPMES comunicou que o perito e auxiliar de perícia efetuaram os procedimentos de praxe e o corpo foi removido para o IML de Cachoeiro de Itapemirim.