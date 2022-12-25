Motorista morre após capotar carro em zona rural de Dores do Rio Preto

Carro capota em zona rural de Dores do Rio Preto Crédito: Leitor

Um motorista morreu após capotar o carro na localidade de Córrego Anjos da Guarda, zona rural de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó capixaba. O acidente aconteceu na noite de sábado, véspera do Natal (24).

De acordo com a Polícia Militar, Pedro Nazário da Silva, de 47 anos, seguia sentido a Pedra Menina em um Fiat Uno de cor cinza quando perdeu o controle em uma curva e capotou.

Os militares informaram que, ao chegarem ao local, identificaram que Pedro já havia recebido o atendimento pelos profissionais do Samu. A equipe atestou que o motorista não resistiu ao impacto e havia morrido ali mesmo.