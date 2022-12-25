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Véspera de Natal

Motorista morre após capotar carro em zona rural de Dores do Rio Preto

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu em Córrego Anjos da Guarda, zona rural de Pedra Menina, no Caparaó capixaba

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 17:33

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 dez 2022 às 17:33
Carro capota em zona rural de Dores do Rio Preto
Carro capota em zona rural de Dores do Rio Preto Crédito: Leitor
Um motorista morreu após capotar o carro na localidade de Córrego Anjos da Guarda, zona rural de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó capixaba. O acidente aconteceu na noite de sábado, véspera do Natal (24).
De acordo com a Polícia Militar, Pedro Nazário da Silva, de 47 anos, seguia sentido a Pedra Menina em um Fiat Uno de cor cinza quando perdeu o controle em uma curva e capotou.
Os militares informaram que, ao chegarem ao local, identificaram que Pedro já havia recebido o atendimento pelos profissionais do Samu. A equipe atestou que o motorista não resistiu ao impacto e havia morrido ali mesmo. 
A zona do acidente foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para a família.

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