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Acidente

Motociclista de 29 anos morre após bater em poste em Mimoso do Sul

Renan Neves Colombine morreu na tarde deste sábado (24), na localidade de Santa Marta; ele seguia para casa após sair do trabalho

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 12:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 dez 2022 às 12:35
Segundo a família, Renan Neves Colombine voltava para casa, após o trabalho
Renan Neves Colombine morreu no local do acidente  Crédito: Montagem/ A Gazeta
Um rapaz de 29 anos morreu após bater de moto contra um poste na tarde de sábado (24), na localidade de Santa Marta, interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, Renan Neves Colombine voltava para casa, após o trabalho. O sepultamento será neste domingo (25) em Jerônimo Monteiro.
Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na rodovia ES 177, rodovia que liga Mimoso do Sul ao município de Muqui. Quando a equipe da PM chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o motociclista havia falecido.
De acordo com as características do acidente, o piloto da moto seguia sentido Muqui–Mimoso do Sul, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. A perícia foi acionada, por volta das 14h50, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Segundo a irmã do jovem, Jhoicy Neves Colombine, o irmão morava em Mimoso do Sul e trabalhava como construtor de obras. Ele voltava para casa após o trabalho quando o acidente aconteceu. “Todos gostavam muito do meu irmão. Uma pessoa muito alegre,  era carinhoso, humilde e trabalhador, um pai de família”, disse, emocionada.
O corpo de Renan Neves Colombine será velado na capela mortuária de Jerônimo Monteiro. O sepultamento será às 18h.

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