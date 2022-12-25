Motociclista de 29 anos morre após bater em poste em Mimoso do Sul

Renan Neves Colombine morreu no local do acidente Crédito: Montagem/ A Gazeta

Mimoso do Sul, no Um rapaz de 29 anos morreu após bater de moto contra um poste na tarde de sábado (24), na localidade de Santa Marta, interior de, no Sul do Espírito Santo . Segundo a família, Renan Neves Colombine voltava para casa, após o trabalho. O sepultamento será neste domingo (25) em Jerônimo Monteiro

De acordo com as características do acidente, o piloto da moto seguia sentido Muqui–Mimoso do Sul, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. A perícia foi acionada, por volta das 14h50, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Segundo a irmã do jovem, Jhoicy Neves Colombine, o irmão morava em Mimoso do Sul e trabalhava como construtor de obras. Ele voltava para casa após o trabalho quando o acidente aconteceu. “Todos gostavam muito do meu irmão. Uma pessoa muito alegre, era carinhoso, humilde e trabalhador, um pai de família”, disse, emocionada.