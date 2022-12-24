Órgãos captados no Sul do ES levam esperança para três pessoas no Natal

Órgãos captados em Cachoeiro de Itapemirim serão transplantados em três pacientes Crédito: Divulgação - Tv Gazeta

Uma cirurgia de captação de órgãos foi realizada na noite desta sexta-feira (23), na Santa Canta Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Com o procedimento, três pessoas vão ganhar um presente de Natal muito especial graças a um gesto de extrema generosidade de uma família do Sul do Espírito Santo.

A identificação do doador não foi divulgada. Ele sofreu um acidente automobilístico e recebeu todos os cuidados necessários da equipe médica do hospital, mas não resistiu. Após contato da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa, a família decidiu autorizar a doação.

Ao todo, foram captados os dois rins e o fígado, que vão dar esperança de uma vida melhor para outras três pessoas.

Segundo a enfermeira do CIHDOTT da Santa Casa, Karina Pessin, os rins foram encaminhados para Pernambuco. Já o fígado será transplantado em um paciente do Espírito Santo.