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Espancado e baleado

Jovem é brutalmente assassinado na véspera de Natal na Serra

Acompanhado de um amigo, Warckson Cassimiro Cardoso estava a caminho da casa da mãe, onde passaria as festas com a família, quando foi atacado pelos criminosos

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 14:45

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 dez 2022 às 14:45
Jovem é morto na Serra na véspera de Natal
Warckson Cassimiro Cardoso levou cerca de 10 tiros no rosto Crédito: Acervo Pessoal
O Natal de uma família na Serra jamais será o mesmo depois que Warckson Cassimiro Cardoso, 23 anos, foi brutalmente assassinado enquanto estava a caminho da casa da mãe, onde passaria a noite de festas. Ele e um amigo foram espancados no bairro Nova Carapina II. Depois, Warckson levou cerca de dez tiros no rosto, na noite deste sábado (24).
Segundo a família da vítima, o assassinato tem relação com a guerra do tráfico na região. O jovem já havia sido preso seis vezes, a última delas uma semana antes de ser morto. Warckson foi preso com drogas, mas acabou solto na audiência de custódia.
"Minha mãe dizia isso pra gente: 'quem se mistura com os porcos, farelo come'", afirmou a irmã dele, uma dona de casa, ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Warckson e o amigo, segundo o repórter Caíque Verli, estavam de moto e tinham acabado de sair de um posto de combustível quando foram abordados no bairro. Bandidos mandaram as vítimas descerem do veículo. Depois, levaram os dois para uma área de mata, espancaram os jovens e atiraram neles.
Antes de matar Warckson, os bandidos gravaram um vídeo dele e do amigo, sentados no chão. O amigo de Warckson conseguiu correr, mas foi baleado e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede. Esse caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que tenta identificar quem foram os criminosos que mataram o jovem.
A família da vítima cobra justiça pela morte de Warckson, que deixou uma filha de apenas dois anos.
"A filhinha dele ficou o tempo todo chorando e chamando o papai o dia todo. Como eu vou falar agora que o pai dela tá morto, como vou dizer isso pra ela quando ela perguntar do pai? Eu quero justiça, eu quero justiça"
Irmã de Warckson - Dona de casa
A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo de Warckson foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A polícia ainda disse que população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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