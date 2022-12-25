Polícia detém três e apreende 26 mil pinos de cocaína em Viana

Militares apreendem 26 mil pinos de cocaína no bairro Marcílio de Noronha Crédito: Polícia Militar

Polícia Militar (PM) apreendeu 26 mil pinos de cocaína e deteve três pessoas envolvidas no tráfico de drogas de Cariacica durante uma busca no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na noite deste sábado (24). A informação chegou à corporação através de uma denúncia anônima, por volta das 19h20.

Os indivíduos, segundo a PM, são suspeitos de atuar no comércio ilegal nos bairros de Alto Lage e Itaquari e estaria no município vizinho preparando o abastecimento dos locais onde o grupo criminoso atua.

Militares foram até o local onde estavam os suspeitos e conseguiram apreender a cocaína, que já estava embalada e pronta para distribuição e venda.

Quando uma das equipes se aproximou do local indicado na denúncia, se deparou com três indivíduos em frente a um imóvel, onde um deles se encontrava de posse de uma arma de fogo. Ao verem a polícia, os suspeitos entraram correndo no imóvel, sendo seguidos pelos policiais, que deram ordem de parada aos indivíduos e acionaram reforços.

Outra guarnição, que estava fora da casa, viu o trio tentando fugir para um imóvel vizinho, dando nova ordem de parada. Dois suspeitos, ambos de 26 anos, desistiram da fuga e voltaram para a primeira residência, sendo detidos. O terceiro suspeito, que portava a arma de fogo, trocou tiros com os policiais e conseguiu fugir.

Na casa indicada na denúncia, os policiais encontraram uma mulher de 20 anos, que foi detida, bem como inúmeras sacolas contendo pinos de cocaína.

Um dos detidos afirmou aos policiais que residia no imóvel e que era responsável por armazenar os entorpecentes para a “Tropa do Capitão”, chefiada por Tobias Claudino Nascimento, que foi investigado pela Polícia Civil e é apontado como chefe do Primeiro Comando de Vitória (PCV) em Cariacica, tendo sido preso no Rio de Janeiro. O suspeito alegou, ainda, que o outro homem e a mulher que estava na casa não tinham envolvimento com o tráfico.

Os três foram conduzidos para a Delegacia Regional de Cariacica, onde o suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Os demais foram ouvidos e liberados.