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Insegurança

Ano começa com homens assassinados na Serra e em Cariacica

Crimes aconteceram na madrugada e na manhã deste domingo (1), nos bairros Parque Residencial Tubarão e Itacibá; nenhum suspeito foi detido
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 jan 2023 às 13:43

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 13:43

O ano de 2023 mal começou e ao menos dois assassinatos já foram registrados na Grande Vitória. Os crimes aconteceram nos bairros Parque Residencial Tubarão e Itacibá, que ficam na Serra e em Cariacica, respectivamente. Em ambos os casos, as vítimas foram mortas a tiros. A identidade delas não foi revelada. Sabe-se apenas que são dois homens.

Tiros na cabeça

No município de Cariacica, o homicídio aconteceu no início da manhã deste domingo (1). Segundo informações apuradas pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, o homem morto era uma pessoa que estava em situação de rua e levou dois tiros na cabeça. O nome nem a idade dele foram revelados.
Polícia Militar disse que foi chamada por moradores para “verificar a informação de que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo em via pública, no bairro Itacibá”. No local, os militares confirmaram o óbito. "Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime”, afirmou.
Acionada, a perícia da Polícia Civil esteve no local por volta das 7h. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado a familiares. O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Homem ensanguentado

O outro assassinato, cometido na Serra, aconteceu pouco antes, durante a madrugada deste domingo (1). Segundo a Polícia Militar, uma mulher ligou para o 190 e informou que “tinha se deparado com um homem ensanguentado caído em frente à residência dela".
Depois do acionamento, uma equipe foi até o bairro Parque Residencial Tubarão e “constatou a morte por disparos de arma de fogo”. Segundo a corporação, ninguém soube falar sobre autoria ou motivação do crime. O homicídio teria ocorrido por volta das 4h. A idade da vítima não foi divulgada.
A Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado aos familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A PC reforçou que a população pode colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181). “É possível relatar irregularidades, ilegalidades ou repassar informações que ajudem na elucidação de delitos e infrações. A ligação é gratuita e pode ser feita em qualquer cidade do Estado”, explicou.
Ano começa com homens assassinados na Serra e em Cariacica

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